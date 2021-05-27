Актриса поделилась эксклюзивными кадрами с "борта"

Вскоре знаменитая артистка Юлия Пересильд порадует своих поклонников новой киноработой. Звезда участвует в съемках фильма "Вызов". Сцены будут снимать прямо на Международной космической станции, так что актрисе нужно хорошенько подготовиться к полету в космическое пространство, чем она активно и занимается.



Бороздить бесконечные просторы за пределами нашей планеты Юлия отправится в компании режиссера Клима Шипенко. Для того чтобы с достоинством пройти это творческое и физическое испытание, знаменитости много часов проводят на специальных тренажерах.

Так, на своей странице в "Инстаграм" Пересильд поделилась уникальными снимками из Центра подготовки космонавтов. Актриса и режиссер проходят предполетный инструктаж на оборудовании, которое имитирует борт космического корабля "Союз МС".

Юлия также поделилась своими впечатлениями, отметив, что готовиться к полету в космос весьма утомительно. По словам артистки, ей почти пять часов пришлось сидеть в кресле тренажера, а потом еще четыре часа она вместе с Климом провела на лекциях.

Многочисленные поклонники в восторге от решительности и выносливости актрисы, отмечает "Пятый канал".

"Удачи, упорства и терпения в освоении нового космического!", "Очень волнительно, но я уверена, что все у тебя получится", "Отчаянная вы, Юля!", "Здорово, главное не терять присутствие духа и воли!" – поддерживают звезду фанаты.

К слову, недавняя работа Пересильд в сериале "Угрюм-река" разочаровала многих телезрителей. Приличная доля россиян оказалась не в восторге от киноленты в целом.