Звезда с размахом отметила 50-летие

25 мая Кристина Орбакайте шумно отпраздновала полувековой юбилей. День рождения старшей дочери Примадонны почтили своим присутствием многие российские знаменитости. Все приглашенные засыпали именинницу комплиментами, а звезда развлекала своих гостей яркими музыкальными номерами и зажигательными танцами.



Поклонники Орбакайте и в целом династии Аллы Пугачевой пристально отслеживают появление новых публикаций, посвященных знаменательному событию. Гости и сама виновница торжества выкладывают все новые фотографии на своих страницах в социальных сетях.

Безусловно, одними из главных лиц праздника были ближайшие родственники Кристины. Так, ее мама Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным выложили трогательное видео, на котором они подпевают имениннице, а также показали всем любопытствующим, как проходит грандиозный праздник.

"Виват, Кристина! С днем рождения!", – подписал ролик шоумен.

Сама Кристина выложила фотографии с самыми близкими людьми: мужем Михаилом Земцовым и сыновьями Никитой Пресняковым и Денни Байсаровым.

Среди приглашенных звезд были король поп-эстрады Филипп Киркоров, знаменитый певец Борис Моисеев, юморист Александра Ревва, певица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным и другие селебрити. Оперный певец Юсиф Эйвазов также выложил фотографии с торжества. Он признался, что праздник получился невероятный и пожелал Кристине неиссякаемого творчества и крепкого здоровья.

К слову, на торжестве не обошлось без конфузов. Так, роскошный торт, которые презентовали Кристине, никак не хотел разрезаться.