Артистка не может поверить, что спортсмен так быстро утешился

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин несколько лет прожили в счастливом браке. Однако в какой-то момент их отношения разрушились, пара решила развестись. Сделать это красиво не удалось: бывшие влюбленные до сих пор делят деньги и имущество. Теперь же стало известно, что хоккеист уже готов связать себя узами брака с новой избранницей. Такая поспешность привела Пелагею в состояние шока.

После развода прошел всего год. Друзья Телегина уверены, что артистка не теряла надежды вернуть мужчину в семью. Плодом их брака стала дочь Таисия. Однако даже общий ребенок не смягчил сердце Ивана. Спортсмен влюбился и уже готов снова идти в ЗАГС.

"Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани", – уверяют близкие хоккеиста.

Приятели Телегина рассказали, что он и его новая возлюбленная 32-летняя Мария Гончар очень счастливы и вступят в законный брак уже в августе. При этом хоккеист не будет скромничать и закатит грандиозное торжество в честь соединения с избранницей. Свадьба знаменитости будет стоить ему порядка 50 миллионов рублей.

Такими расчетами с журналистами издания "Комсомольская правда" поделилась знакомая Ивана продюсер Алина Красная. По ее прикидкам, только одно платье Марии обойдется Ивану в 7-14 миллионов рублей.

При этом Телегин не прекращает разборки с бывшей женой. Мужчина претендует на половину ее заработка от концертной деятельности за тот период, что пара была вместе.

К слову, недавно мать Пелагеи раскрыла истинные причины предстоящей свадьбы Телегина.