Артисту срочно требуется хирургическое вмешательство

Многие помнят Александра Морозова в образе смешного толстяка из "Кривого зеркала". Телезрители привыкли и полюбили такое амплуа артиста. А вот сам Александр давно мечтал избавиться от лишних килограммов. Знаменитости блестяще удалось справиться с поставленной задачей, однако теперь ему требуется серьезная операция.



Морозов скинул целых 60 килограммов. Разумеется, он стал выглядеть в разы привлекательнее. Однако резкий сброс веса привел к серьезным проблемам с кожей. Прослойка жира ушла, а кожа никуда не делась – теперь она некрасиво висит и доставляет дискомфорт своему владельцу.

В эфире ютуб-шоу "Говорящие головы" Александр рассказал, что будет решать эту проблему с помощью опытных хирургов.

"Мне еще должны отрезать руки и шею", – делится планами на будущее известный юморист.

Морозов пояснил, что с лишней кожей невозможно справиться с помощью спортивных занятий. Артист также добавил, что не является большим любителем ходить в тренажерный зал.

Резкое преображение добавило знаменитости проблем в вопросе гардероба. От всех старых вещей пришлось избавиться. Александр сказал, что отнес свои дорогущие наряды в храм. Теперь ему снова придется раскошелиться, так как звезда является большим любителем брендовых вещей.

К слову, недавно Морозов попал в серьезный скандал. Артист откровенно рассказал о ночи с "изнасилованной" девушкой. "Жертва" уверяла, что актер жестоко избил ее и надругался, а Александр считает, что они с Елизаветой хорошо провели время.