Долина назвала россиянок "ленивыми" после обвинений в фотошопе

Долина назвала россиянок "ленивыми" после обвинений в фотошопе
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
По словам певицы, секрет ее молодости кроется в специальном уходе и правильном свете на снимках

Лариса Долина отреагировала на критику в адрес своей внешности. Артистка устала от того, что ее постоянно обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа на снимках в "Инстаграм".

Ларисе Александровне удалось сбросить 20 килограммов за последние полгода. Ходят слухи, что подобного результата певица добилась благодаря диетологам. Якобы около месяца Долина провела в элитном детокс-центре. За пребывание там она отдала более одного миллиона рублей. Сама же знаменитость заявляет – похудеть ей помогли интервальное голодание и специальный уход за собой.

Однако не все верят в то, что на снимках в личном микроблоге артистка демонстрирует натуральную внешность. Долину не раз пытались уличить в использовании омолаживающих фотофильтров.

Исполнительница устала доказывать, что ее посвежевшая внешность – это результат упорной работы, передает "Пятый канал".

"Никакого фотошопа! Ни грамма! Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний", – отметила она.

По мнению Ларисы Александровны, критику она получает со стороны "ленивых женщин". Мол, они не могут взять себя в руки и начать худеть, поэтому вымещают злобу на окружающих.

Ранее певица пожаловалась на травлю после скандала на Ютуб-шоу "Музыкалити". Напомним, Долина раскритиковала вторую участницу проекта, Валю Карнавал, заявив, что та не умеет петь. После этого в адрес знаменитости посыпались негативные комментарии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость235757
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Старая мерзкая жидовка, все молодица . Кто бы на неё залез.
Гость 2021
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Слышишь ,ты ,наша трудолюбивая ,не у всех ленивых есть миллионы и эти ленивые пашут от зари ,до зари ,что бы такие стервы ,как ты и тебе подобны от жира бесились .
Гость245259
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Простите на жабу
Гость245259
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Она с 1955 года рождения ,какими бы методами она не прикрывалась ,но мой муж ещё в 80 <цензура> сказал ,какая страшная ,на дату похода ,ничего не изменилось ,только тонна грима и пластика
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