По словам певицы, секрет ее молодости кроется в специальном уходе и правильном свете на снимках

Лариса Долина отреагировала на критику в адрес своей внешности. Артистка устала от того, что ее постоянно обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа на снимках в "Инстаграм".

Ларисе Александровне удалось сбросить 20 килограммов за последние полгода. Ходят слухи, что подобного результата певица добилась благодаря диетологам. Якобы около месяца Долина провела в элитном детокс-центре. За пребывание там она отдала более одного миллиона рублей. Сама же знаменитость заявляет – похудеть ей помогли интервальное голодание и специальный уход за собой.

Однако не все верят в то, что на снимках в личном микроблоге артистка демонстрирует натуральную внешность. Долину не раз пытались уличить в использовании омолаживающих фотофильтров.

Исполнительница устала доказывать, что ее посвежевшая внешность – это результат упорной работы, передает "Пятый канал".

"Никакого фотошопа! Ни грамма! Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний", – отметила она.

По мнению Ларисы Александровны, критику она получает со стороны "ленивых женщин". Мол, они не могут взять себя в руки и начать худеть, поэтому вымещают злобу на окружающих.

Ранее певица пожаловалась на травлю после скандала на Ютуб-шоу "Музыкалити". Напомним, Долина раскритиковала вторую участницу проекта, Валю Карнавал, заявив, что та не умеет петь. После этого в адрес знаменитости посыпались негативные комментарии.