Актера не стало на 82-м году жизни

Скончался популярный курский актер Геннадий Стасенко. Печальное событие произошло еще 23 мая. Об этом сообщили коллеги заслуженного артиста РСФСР.

Курский драматический театр имени Пушкина в своем посте в соцсети "Вконтакте" не уточнил причину смерти мэтра.

Поклонники актера шокированы этим печальным известием. Многие в комментариях к сообщению отметили, что Стасенко был лицом Курского драмтеатра. Зрители подчеркнули, что он был талантливым артистом.

Уроженец Иркутской области получил профильное образование в Днепропетровском театральном училище. До прихода в Курский драмтеатр Стасенко успел поработать и в других храмах Мельпомены, например, он выступал на сценах Котласа и Благовещенска.

Жителям Курска был известен по многим ролям. Всего актер сыграл в 90 постановках, в том числе в "Женитьбе", "Самой счастливой" и других спектаклях.