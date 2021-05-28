Артистка заинтересовалась рэп-культурой

Недавно в Сети появился новый выпуск Ютуб-шоу "Музыкалити", ведущим которого является Максим Галкин. В гостях у юмориста побывали две звездные пары – певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, а также популярная среди молодежи исполнительница Инстасамка со своим возлюбленным MONEYKENом. В эфире передачи супруг Примадонны сделал заявление, касающееся ее увлечений.

В какой-то момент в студии зазвучала песня Скриптонита "Жить как я живу". Галкин заявил, что Пугачева обожает творчество Адиля Жалелова (настоящее имя рэпера – прим. ред.). Да и сам артист не прочь послушать треки музыканта.

"Скриптонит – любимый исполнитель моей жены. Я ухожу под эту музыку на съемки, прихожу", – поделился Максим.

Затем юморист решил пошутить, отметив, что они с супругой хотели даже переименовать сына Гарри в Адиля. Однако воплотить идею в жизнь не получилось, так как наследник уже вырос. "Боюсь, что не поймет", – добавил Галкин.

Кстати, Алла Борисовна дважды была на шоу "Музыкалити". Второе появление знаменитости на проекте было связано с ее днем рождения. По этому случаю избранник исполнительницы хита "Миллион алых роз" подготовил для нее приятный сюрприз – он пригласил в студию Скриптонита. Рэпер появился с огромным букетом цветов, чем растрогал артистку до глубины души.

Ранее стало известно о том, что Галкин поиздевался над бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Пародист пошутил над рэпером после того, как тот из-за стеснения не захотел исполнить песню Сергея Трофимова.