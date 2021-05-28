Из-за того, что сюжеты были слишком увлекательными, неточности уходили на второй план

Многие советские фильмы зрители пересматривают по несколько раз. Их особенная атмосфера, замысловатые сюжеты и юмор трогают до глубины души. Однако далеко не все замечают, что легендарные картины содержат в себе киноляпы.

"Д'Артаньян и три мушкетера"

В сцене спасения Констанции Д'Артаньян появляется в одном сапоге. В следующем кадре предмет обуви надет уже на другую ногу.

"Морозко"

Одну из неточностей можно заметить в сцене, когда Марфушенька сидит в лесу в ожидании Морозко. Параллельно героиня наслаждается вкусом деревенских яблок. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что на самом деле она ест луковицу.

"Собака Баскервилей" и "Король шантажа"

В обоих фильмах, посвященных приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона, снялась Светлана Крючкова. В первой картине актриса исполнила роль миссис Бэрримор – жены дворецкого сэра Генри. А во втором фильме она уже появилась в образе горничной Агаты, с которой флиртовал Холмс.

"Гостья из будущего"

В одном из кадров Коля Герасимов запечатлен с короткими волосами. Однако через некоторое время герой появляется в кадре с отросшей шевелюрой.

"Бриллиантовая рука"

Многие помнят сцену падения Семена Горбункова, поскользнувшегося на банановой кожуре. Сначала в кадр попадает коричневый ботинок героя, но через несколько секунд наверх взмывают ноги в черной обуви.

"Человек с бульвара Капуцинов"

В кинокартине герой Андрея Миронова, мистер Фест, показывает фильмы Чарли Чаплина завсегдатаем кабака. Действия происходят в конце 1890-х годов. Однако свою карьеру легендарный режиссер начал только в 1914 году.

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