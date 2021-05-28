"Плакать хочется": дочь Заворотнюк отреагировала на новость об ухудшении состояния матери

"Плакать хочется": дочь Заворотнюк отреагировала на новость об ухудшении состояния матери
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Девушку шокируют некоторые слухи

Дочь Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, высказалась о слухах, которые ходят вокруг ее онкобольной матери. Девушка заявила, что иногда распускаемые сплетни переходят все границы.

Напомним, вот уже больше года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Актриса находится под наблюдением российских врачей. Родные знаменитости избегают разговоров про ее состояние, поэтому общественность хватается за любую информацию, появляющуюся в Интернете.

Накануне Заворотнюк-младшая решила пообщаться с подписчиками в разделе "сторис". Один из поклонников девушки поинтересовался, как она относится к сплетням про Анастасию.

Наследница артистки отметила, что слухи всегда окружали ее родительницу, поэтому Анна научилась не обращать на них внимания. Однако в последнее время про Анастасию говорят слишком страшные вещи.

"Они [слухи] порой настолько ужасные, что плакать хочется, просто от степени жестокости", – призналась красавица.

Анна понимает, что это связано с отказом семьи комментировать болезнь актрисы. Если бы родные Заворотнюк-старшей делились достоверной информацией, то в Сети мелькало бы намного меньше статей об "умирающей" звезде.

Девушка добавила – она старается жить по принципу "все, что не убивает, делает сильнее".

Несколько дней назад появилась информация о том, что Анастасии стало хуже. Якобы опухоль начала вновь разрастаться после периода ремиссии. Некий коллега артистки сообщил, что во время плавания в бассейне Заворотнюк почувствовала головокружение. Обследование показало – болезнь вернулась. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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Что мать что дочь, одна ни как не умрет вторая на этом руки греет. Лучше, хуже, не бывает такого это рак, если он есть вообще.
Светлана
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Гость250019
Лицедейка, то пиарится за счет матери, то реветь ей хочется.
Гость 250019 Очень жестоко и глупо. Какой тут пиар? Мама болеет. Не дай бог.
Светлана
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Эх Настя, Настя, как хочется, чтобы Вы были здоровы! Ну, почему такие болезни у людей? Не важно, молодой ты или старый. Наверное, все таки больнее за других, за своих родственников, добрых знакомых. Ах, как хочется жить и, чтобы все жили то же. Пусть это будет моя светлая мечта. Хочется верить в волшебство. Берегите себя.
Гость250019
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Лицедейка, то пиарится за счет матери, то реветь ей хочется.
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