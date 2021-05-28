Певица не могла похвастаться частым времяпровождением с матерью

Анна Седокова вспомнила об ужасах, которые ей пришлось пережить в детстве. Певица призналась, что она находилась лишь в одном шаге от аморального образа жизни.

Седокова воспитывалась одной матерью. Отец артистки ушел из семьи. Чтобы прокормить родных, Светлане Георгиевне приходилось с утра до вечера пропадать на работе.

По словам Анны, в то сложное время на столе были только сосиски и пельмени. На покупку других продуктов у семьи не было денег, передает "Теленеделя".

Знаменитость также не могла похвастаться приятным времяпровождением с близкими. Ведь приходящая с работы мать буквально валилась с ног от усталости.

Седокова вспомнила и о том, что у нее было "одно платье на десять лет и одни лосины". Артистка рассказала – однажды Светлана Георгиевна купила ей леггинсы. Однако Анне было так жалко надевать их, что предмет одежды пролежал в шкафу четыре года. Когда певица решила принарядиться, то поняла, что лосины стали малы.

Еще одна шокирующая история была связана с коньками, которые звезда носила шесть лет. Когда нога Седоковой выросла и начала упираться в носок спортивного инвентаря, Анна придумала способ, как уменьшить боль. Для этого исполнительница некоторое время держала ноги на морозе.

Когда знаменитость возвращалась домой под вечер, ей приходилось забегать в подъезд, где не горели лампочки. Чаще всего в темноте скрывались лежащие на лестничной площадке наркоманы.

"Проживая подобное, ты либо ломаешься и сам начинаешь пить и принимать наркотики, либо понимаешь, что ты точно не хочешь стать таким же", - выговорилась Анна.

Ранее стало известно, что Седокова перенесла экстренную операцию.