Артист предпочитает жить несколько отстраненно

Никита Пресняков дал большое интервью на телевидении. Звездный наследник Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова поведал, как выстраиваются отношения в династии знаменитостей, а также раскрыл причину, по которой редко гостит у звездной бабушки Аллы Пугачевой.



Артист обрел семейное счастье с девушкой по имени Алина. Никита признался: он очень рад, что сумел создать собственную ячейку общества, однако полностью отделять себя от большого звездного семейства все же не хочет. При этом на деле встречи со знаменитыми родственниками происходят крайне редко. Так, Пресняков-младший практически не бывает в гостях у звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

В эфире телепередачи "Судьба человека" Никита подчеркнул, что очень любит и уважает своих родственников. Но при этом предпочитает быть максимально самостоятельным и обычно принимает судьбоносные решения, опираясь на свое мнение.

"У меня с детства натура такая, что я люблю быть свободным", – откровенничает знаменитость.

Вместе с тем, Пресняков-младший заверил, что поддерживает связь с именитыми родными. Молодой человек участвует во всех важных мероприятиях и в курсе главных событий в судьбах своих родственников.

К слову, недавно Никита отметил свой первый серьезный юбилей – артисту исполнилось 30 лет. Однако среди гостей не оказалось ни его матери Кристины Орбакайте, ни бабушки Аллы Пугачевой.