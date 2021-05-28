"Люблю быть свободным": почему внук редко навещает Пугачеву

"Люблю быть свободным": почему внук редко навещает Пугачеву
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист предпочитает жить несколько отстраненно

Никита Пресняков дал большое интервью на телевидении. Звездный наследник Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова поведал, как выстраиваются отношения в династии знаменитостей, а также раскрыл причину, по которой редко гостит у звездной бабушки Аллы Пугачевой.

Артист обрел семейное счастье с девушкой по имени Алина. Никита признался: он очень рад, что сумел создать собственную ячейку общества, однако полностью отделять себя от большого звездного семейства все же не хочет. При этом на деле встречи со знаменитыми родственниками происходят крайне редко. Так, Пресняков-младший практически не бывает в гостях у звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

В эфире телепередачи "Судьба человека" Никита подчеркнул, что очень любит и уважает своих родственников. Но при этом предпочитает быть максимально самостоятельным и обычно принимает судьбоносные решения, опираясь на свое мнение.

"У меня с детства натура такая, что я люблю быть свободным", – откровенничает знаменитость.

Вместе с тем, Пресняков-младший заверил, что поддерживает связь с именитыми родными. Молодой человек участвует во всех важных мероприятиях и в курсе главных событий в судьбах своих родственников.

 

 

К слову, недавно Никита отметил свой первый серьезный юбилей – артисту исполнилось 30 лет. Однако среди гостей не оказалось ни его матери Кристины Орбакайте, ни бабушки Аллы Пугачевой.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Беларусь-Россия навеки вместе!
Пожаловаться Ответить
Вряд-ли у внука будет такая всенародная любовь, какая была и есть у его бабушки!
Доцент
Пожаловаться Ответить
Все проходит - и вы пройдете. То , что вы есть сегодня - это даже не прошлое - это ваши претензии быть тем, что навсегда исчезло. Но все равно, слава вам. Будьте скромрыми сегодня, чтобы вас оценили по достоинству своего времени и во все времена.
Гость244065
Пожаловаться Ответить
маладца настоящий мужик а не филя и галка. эти <цензура>..расы как были так и остались ими. им нужна была алка для статуса
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей