Роль стала дебютом 11-летнего наследника артиста

В жизни младшего наследника осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова произошел первый звездный час. Маленький Борис снялся в киноленте Гарика Сукачева. Сын Ефремова пришел на премьеру вместе со своей мамой Софьей Кругликовой.



По словам Сукачева, он никогда не сомневался в актерском даровании Бориса. Режиссер абсолютно удовлетворен совместной работой с маленьким артистом. Гарик всегда был дружен с Михаилом, поэтому знает его наследника с самых ранних лет. Сукачев отметил, что Борис пошел в отца. Характер маленького артиста очень напоминает Гарику замашки Михаила.

Борис дебютировал в короткометражке, которая повествует о преодолении испытаний, выпавших на долю главного героя, заплутавшего в зимней вьюге. В какой-то момент он лишается одежды, собаки и лошади, а после умирает. Затем происходит нечто, похожее на реинкарнацию – перед зрителем предстает живой щенок, жеребенок и мальчик. Ребенка как раз и сыграл наследник осужденного артиста. Фотографии жены и сына Ефремова с премьеры публикует издание "7 дней".

При этом автор статьи отмечает, что во время мероприятия приглашенные знаменитости решили не разговаривать на тему тюремного заключения Ефремова. Звезды поздравили его отпрыска с первой киноработой и пожелали дальнейшего развития в этой сфере.

К слову, недавно в СМИ появились слухи о тайной перевозке заключенного артиста в Москву. По некоторым данным, актер будет давать показания по делу о запрещенных веществах.