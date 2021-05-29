Телеведущий испытал сильный стресс

Недавно Андрея Малахова позвали на съемки передачи "Я вижу твой голос", которая выходит на телеканале "Россия-1". Телеведущий принял приглашение, однако позже пожалел об этом. В студии шоу случился инцидент, который вывел знаменитость из себя.

Суть проекта заключается в следующем – звездные эксперты и зрители должны догадаться, кто из шести участников профессиональный певец. При этом героями шоу становятся люди разных профессий.

Эта задача оказалась достаточно сложной для телеведущего. Как пишет "Комсомольская Правда", во время съемок Андрей сильно переживал.

"Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду – невозможно", – отметил телеведущий.

По мнению Малахова, чтобы вычислить непрофессионального артиста, нужно обратить внимание на его артикуляцию. Ведь если участник выступает под фонограмму, то это должно быть заметно.

Андрей заявил – создатели передачи заверили, что времяпровождение в студии будет веселым. Однако вышло совсем по-другому. Телезвезда пришла к выводу, что по степени напряженности проект "Я вижу твой голос" обогнал даже "Прямой эфир".

Телеведущий объяснил, что на него взвалилась большая ответственность. Ведь от знаменитости зависело, выиграет ли участник один миллион рублей.

В какой-то момент напряжение в студии достигло апогея. Малахов сорвался на своего коллегу, телеведущего Владимира Маркони, из-за того, что тот пытался сбить экспертов с толку. Не выдержав, Андрей выплеснул воду из стакана в лицо звезды Ютуб-шоу Comment Out.

Ранее стало известно о том, что Малахов высказался об отношениях с Дмитрием Борисовым после ухода с "Первого канала".