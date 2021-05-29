Окатил водой: Малахов сорвался на коллегу в прямом эфире

Окатил водой: Малахов сорвался на коллегу в прямом эфире
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий испытал сильный стресс

Недавно Андрея Малахова позвали на съемки передачи "Я вижу твой голос", которая выходит на телеканале "Россия-1". Телеведущий принял приглашение, однако позже пожалел об этом. В студии шоу случился инцидент, который вывел знаменитость из себя.

Суть проекта заключается в следующем – звездные эксперты и зрители должны догадаться, кто из шести участников профессиональный певец. При этом героями шоу становятся люди разных профессий.

Эта задача оказалась достаточно сложной для телеведущего. Как пишет "Комсомольская Правда", во время съемок Андрей сильно переживал.

"Качество лжи за последний век так улучшилось, что сразу оценить, кто обманывает, а кто говорит правду – невозможно", – отметил телеведущий.

По мнению Малахова, чтобы вычислить непрофессионального артиста, нужно обратить внимание на его артикуляцию. Ведь если участник выступает под фонограмму, то это должно быть заметно.

Андрей заявил – создатели передачи заверили, что времяпровождение в студии будет веселым. Однако вышло совсем по-другому. Телезвезда пришла к выводу, что по степени напряженности проект "Я вижу твой голос" обогнал даже "Прямой эфир".

Телеведущий объяснил, что на него взвалилась большая ответственность. Ведь от знаменитости зависело, выиграет ли участник один миллион рублей.

В какой-то момент напряжение в студии достигло апогея. Малахов сорвался на своего коллегу, телеведущего Владимира Маркони, из-за того, что тот пытался сбить экспертов с толку. Не выдержав, Андрей выплеснул воду из стакана в лицо звезды Ютуб-шоу Comment Out.

Ранее стало известно о том, что Малахов высказался об отношениях с Дмитрием Борисовым после ухода с "Первого канала". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость из Донецка
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гость
Ну ладно что хоть не обоссал он его
А что,мог бы?
Гость из Донецка
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Гость243930
100% правда!Помню,как он начинал наТВ-мальчик паинька,а сейчас он не "зведа"-полнейшая звездюля!
Да не твоё это собачье дело.Судачит оно
гость из беларуси.
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Если это не по сценарию передачи то г-ну Малахову нужно уходить с ТВ.
Гость243930
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Гость236938
Что такое малахов - придурковатая внешность, козлиный тембр голоса, отвратительные манеры, дурной вкус, хитрожопость и главное - любовь к человеческому <цензура>, в том числе к нестиранным трусам
100% правда!Помню,как он начинал наТВ-мальчик паинька,а сейчас он не "зведа"-полнейшая звездюля!
гость
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гость
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Ну ладно что хоть не обоссал он его
Гость236938
Пожаловаться Ответить
Что такое малахов - придурковатая внешность, козлиный тембр голоса, отвратительные манеры, дурной вкус, хитрожопость и главное - любовь к человеческому <цензура>, в том числе к нестиранным трусам
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