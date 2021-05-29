Победителей "Евровидения-21" заподозрили в плагиате у Пугачевой

Победителей "Евровидения-21" заподозрили в плагиате у Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь поклонники хотят услышать совместный трек итальянцев с Примадонной

Пользователи Сети случайно обнаружили сходства между песнями Аллы Пугачевой и итальянской группы Måneskin, которая одержала победу в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Речь идет о композиции Примадонны "Будь или не будь", а также песне итальянцев I wanna be your slave. Оба хита сравнила пользователь популярной платформы "ТикТок". Девушка опубликовала небольшой ролик в своем аккаунте.

Так, Алла Борисовна произносит строчку "Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером…". А солист группы Måneskin спел: "I wanna be your master, I wanna be your gangster". В переводе с английского языка это означает "Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером".

@all_sea_in_me

##рек ##evrovision ##evrovision2021 ##maneskin ##пугачёва

♬ I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin

Текстовая схожесть двух хитов удивила интернет-пользователей. Они заявили, что зарубежные исполнители прибегли к плагиату. Ведь композиция Пугачевой появилась приблизительно в 2001 году, в то время как песня итальянцев была выпущена только в 2021 году.

Проведя параллели, россияне принялись шутить по этому поводу. Некоторые отметили, что хотят услышать совместный хит Аллы Борисовны и Måneskin.

Кто-то обратил внимание на то, что один из солистов, Давид Дамиано, немного похож на ее супруга – юмориста Максима Галкина. 

Ранее избранник певицы рассказал о ее увлечении другим молодым артистом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость252009
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Уже всем надоел ваш антиквар.
гость
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Гость251222 да мы ржем просто
Гость251222
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что за фееричный бред я только что прочитала?))))) люди, вы рехнулись окончательно?)))))
гость
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Да Да Да дадад, эта тортилла за них пела, оне только клювы открывали.
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