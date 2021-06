Теперь поклонники хотят услышать совместный трек итальянцев с Примадонной

Пользователи Сети случайно обнаружили сходства между песнями Аллы Пугачевой и итальянской группы Måneskin, которая одержала победу в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Речь идет о композиции Примадонны "Будь или не будь", а также песне итальянцев I wanna be your slave. Оба хита сравнила пользователь популярной платформы "ТикТок". Девушка опубликовала небольшой ролик в своем аккаунте.

Так, Алла Борисовна произносит строчку "Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером…". А солист группы Måneskin спел: "I wanna be your master, I wanna be your gangster". В переводе с английского языка это означает "Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером".

Текстовая схожесть двух хитов удивила интернет-пользователей. Они заявили, что зарубежные исполнители прибегли к плагиату. Ведь композиция Пугачевой появилась приблизительно в 2001 году, в то время как песня итальянцев была выпущена только в 2021 году.

Проведя параллели, россияне принялись шутить по этому поводу. Некоторые отметили, что хотят услышать совместный хит Аллы Борисовны и Måneskin.

Кто-то обратил внимание на то, что один из солистов, Давид Дамиано, немного похож на ее супруга – юмориста Максима Галкина.

