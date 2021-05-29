Актриса сообщила, как назвала наследницу, только спустя два месяца после родов

В этом году Софья Каштанова родила второго ребенка. Девочка появилась на свет в Мексике. Все это время актриса скрывала имя наследницы, однако накануне наконец-то раскрыла тайну. Узнав, как артистка назвала малышку, некоторые пришли в недоумение.

28 мая новорожденной исполнилось два месяца. Звезда сериала "Кухня" трогательно обратилась к дочери в личном микроблоге.

"Маленькая моя, какая же ты трепетная, нежная и компанейская", – написала Каштанова.

Софья поблагодарила наследницу за то, что она появилась именно в их семье. Также актриса назвала ребенка "принцессой".

Выяснилось, что знаменитость дала малышке необычное имя. Артистка сообщила, что дочь зовут Даниэль.

Текст Каштанова сопроводила видео, на котором она танцует, еще будучи беременной. По всей видимости, запись была сделана в ресторане или кафе.

Некоторые пользователи Сети отреагировали на новость о раскрытии имени ребенка.

"А у нас мальчик Даниэль, 10 лет. Это точно женское имя?" – написал один из подписчиков.

В ответ второй комментатор заявила, что ее сына зовут так же.

"Боюсь, через лет 10 начнется путаница с гендерным предназначением имени", – отметила она.

Другие же не стали заострять внимание на имени дочери Софии. Они посчитали, что это исключительно выбор актрисы и ее родных.

Примечательно, что у звезды также есть сын Джордж.

Напомним, Каштанова сыграла не только в сериале "Кухня", но и в таких картинах, как "Полицейский с Рублевки", "Оттепель", "Психологини" и других.