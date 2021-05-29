Девушка показала роскошное кольцо

Сергей Шойгу не только глава Минобороны России, но и счастливый отец двух дочерей – Юлии и Ксении. Младшая наследница министра активно ведет свой "Инстаграм", рассказывая о том, что с ней происходит. Так, утро 29 мая стало для создательницы "Гонки героев" особенно радостным.

Ксения сообщила подписчикам, что стала невестой. Шойгу опубликовала селфи, на котором позирует в светлой рубашке, гордо демонстрируя обручальное кольцо с огромным камнем.

Как пишут СМИ, избранником Шойгу стал Алексей Столяров, спортивный блогер и призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу. Пара встречается около двух лет.

Сам Столяров в шутку прокомментировал пост своей возлюбленной, поздравив ее и отметив – "повезло же кому-то". Ксения написала в ответ – "вот ты угораешь!!".

Поклонники принялись поздравлять пару с этим счастливым событием. Сами влюбленные свои отношения не афишируют, но в аккаунте блогера можно найти несколько фото с бизнесвумен.

Младшая дочь Шойгу – президент Федерации триатлона России. Ксения читает лекции в МГИМО. Бизнесвумен говорит на английском, китайском и арабском языках. Также девушка увлекается бегом.

Что касается старшей дочери министра обороны, то Юлия замужем за замгенпрокурора страны Алексеем Захаровым, с которым воспитывает двоих детей – дочь Дарью и сына Кирилла.