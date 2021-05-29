Девушка считает, что молодой человек должен сидеть

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Крежакова, записала душераздирающее обращение к своим подписчикам в "Инстаграм". Девушка рассказала, что стала жертвой насилия со стороны экс-бойфренда Евгения Чуприна.

Тюльпанова поведала, что Чуприн приехал к ее дому, чтобы поговорить. Однако нормального разговора не вышло. По словам Миланы, мужчина сначала ударил ее по лицу, затем схватил и затащил в машину. В авто экс-возлюбленный держал ее голову между двумя передними сидениями. Девушка заявила, что он хотел добиться от нее признания в любви и слов о том, что она выйдет за него замуж.

Тюльпанова пояснила, что рассказывает все это не из-за пиара, а в качестве вещественного доказательства. Знаменитость написала заявление в полицию и отметила, что такие люди должны сидеть, чтобы другим было не повадно бить женщин.

Также экс-Кержакова подчеркнула, что уже сталкивалась с абьюзом в своей жизни и не намерена больше молчать. Тюльпанова считает важным поднимать тему насилия для защиты других представительниц прекрасного пола.

Также девушка опубликовала видео с камеры наблюдения в качестве доказательства. На кадрах видно, как некий мужчина пытается схватить женщину за руки. Однако лиц пары не разглядеть.

Тюльпанова четыре года была замужем за Кержаковым, которому родила сына Артемия. Расставание пары сопровождалось громким скандалом. Девушка рассказала о насилии со стороны футболиста.