Еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова

Женщина не пошла на поводу у артиста

Елена Антоненко вспомнила, что много лет назад ее домогался Олег Табаков. Актриса училась на курсе у звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны".

Рассказать о пережитом Антоненко решилась после скандальных откровений Елены Прокловой. Напомним, в студии передачи "Секрет на миллион" актриса призналась, что некий известный артист делал ей непристойные предложения. Имени этого человека она не назвала, однако многие пришли к выводу, что речь идет о Табакове.

Елена подтвердила, что Олег Павлович действительно приставал к молодым девушкам, мечтающим стать успешными.

"Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру", – отметила она.

Антоненко заявила, что однажды тоже стала жертвой домогательств Табакова. Когда она поступала во МХАТ, артист, работающий там преподавателем, предложил ей обнажить бюст в обмен на успешное прохождение всех испытаний. Слова режиссера настолько оскорбили актрису, что она убежала от него, передает "Комсомольская Правда".

Елена рассказала, что Олег Павлович домогался и ее сокурсницу по имени Ольга. В отместку та начала встречаться с сыном кинозвезды Антоном. Узнав об этом, Табаков отчислил отвергнувшую его начинающую актрису.

Сама Ольга, которая пожелала не раскрывать своей фамилии, подтвердила, что режиссер действительно ухлестывал за ней. Он был достаточно настойчив – подвозил студентку на машине и дарил подарки. Однако актриса воспринимала Табакова исключительно как своего преподавателя.

Ранее стало известно о том, что вдова Табакова Марина Зудина прокомментировала скандал с Прокловой.