Еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова

Еще одна актриса рассказала о домогательствах Табакова
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина не пошла на поводу у артиста

Елена Антоненко вспомнила, что много лет назад ее домогался Олег Табаков. Актриса училась на курсе у звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны".

Рассказать о пережитом Антоненко решилась после скандальных откровений Елены Прокловой. Напомним, в студии передачи "Секрет на миллион" актриса призналась, что некий известный артист делал ей непристойные предложения. Имени этого человека она не назвала, однако многие пришли к выводу, что речь идет о Табакове.

Елена подтвердила, что Олег Павлович действительно приставал к молодым девушкам, мечтающим стать успешными.

"Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру", – отметила она.

Антоненко заявила, что однажды тоже стала жертвой домогательств Табакова. Когда она поступала во МХАТ, артист, работающий там преподавателем, предложил ей обнажить бюст в обмен на успешное прохождение всех испытаний. Слова режиссера настолько оскорбили актрису, что она убежала от него, передает "Комсомольская Правда".

Елена рассказала, что Олег Павлович домогался и ее сокурсницу по имени Ольга. В отместку та начала встречаться с сыном кинозвезды Антоном. Узнав об этом, Табаков отчислил отвергнувшую его начинающую актрису.

Сама Ольга, которая пожелала не раскрывать своей фамилии, подтвердила, что режиссер действительно ухлестывал за ней. Он был достаточно настойчив – подвозил студентку на машине и дарил подарки. Однако актриса воспринимала Табакова исключительно как своего преподавателя. 

Ранее стало известно о том, что вдова Табакова Марина Зудина прокомментировала скандал с Прокловой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Кстати, а чего не от одной юной кинодивы нет обвинений? Стесняются?
Гость251782
Пожаловаться Ответить
"то Олег Павлович домогался и ее сокурсницу" - русский язык учили? Падежов не знаете...
Гость алекс
Пожаловаться Ответить
Вот и выскочил чертик позорный из табакерки...
Гость248552
Пожаловаться Ответить
гость
Как вайнштейна в голливуде стали актрисы обвинять, так и наши туда же полезли, то же "звезды"
Чо там, Табакштейн молодых девок активно порол? Так этож святое дело! :) Это вот отщепеки плачутся, а прикиньте скольким молодым и упругим он дорогу в профессию дал! :))))
Гость251755
Пожаловаться Ответить
анекдот из СССР бабка на улице вопит- насилуют- собирается толпа"где когда ?"бабка"да лет30назад" а сейчас что голосишь " бабка"приятно вспомнить"
Гость236938
Пожаловаться Ответить
Тварь табаковская
гость
Пожаловаться Ответить
Как вайнштейна в голливуде стали актрисы обвинять, так и наши туда же полезли, то же "звезды"
Гость244140
Пожаловаться Ответить
<цензура> по фейсу видно!
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей