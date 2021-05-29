Марина Федункив срочно худеет с помощью известных таблеток

Актриса пообещала поклонникам вскоре показать результат

Известная комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив решила срочно похудеть. Об этом она случайно обмолвилась фанатам на страничке в "Инстаграм".

Актриса всегда тщательно следит за своей внешностью и не жалеет денег на различные бьюти-средства. Разнообразные средства по уходу за кожей лица, сыворотки, лосьоны, крем для тела в большом количестве не только в косметичке, но и на туалетном столике.

Однако внимание фанатов привлекла косметичка актрисы. Оказывается, Федункив уже давно принимает специальные таблетки для похудения.



Она рассказала о том, что когда ее давняя подруга узнала о борьбе с лишними килограммами, то предложила ей воспользоваться старинным заговором. Федункив с юмором отнеслась к такому предложению и предпочла принимать специальные препараты.



Марина пообещала поклонникам вскоре показать результат. Она планирует обновить гардероб и продемонстрировать стройную фигуру в ярком купальнике.