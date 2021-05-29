Марина Федункив срочно худеет с помощью известных таблеток

Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Известная комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив решила срочно похудеть. Об этом она случайно обмолвилась фанатам на страничке в "Инстаграм".
Актриса всегда тщательно следит за своей внешностью и не жалеет денег на различные бьюти-средства. Разнообразные средства по уходу за кожей лица, сыворотки, лосьоны, крем для тела в большом количестве не только в косметичке, но и на туалетном столике.
Однако внимание фанатов привлекла
косметичка актрисы. Оказывается, Федункив уже давно принимает специальные
таблетки для похудения.
Она рассказала о том, что когда ее давняя подруга узнала о борьбе с
лишними килограммами, то предложила ей воспользоваться старинным заговором.
Федункив с юмором отнеслась к такому предложению и предпочла принимать
специальные препараты.
Марина пообещала поклонникам вскоре показать результат. Она планирует обновить гардероб и продемонстрировать стройную фигуру в ярком купальнике.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства