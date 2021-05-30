Космические летчики на ура приняли оригинальный способ пения

Иосифа Кобзона не стало в 2018-м году, однако преданные фанаты и коллеги по сцене очень часто с теплотой вспоминают легендарного эстрадного исполнителя. За свою долгую жизнь (Кобзон дожил до 80 лет) артист успел побывать в самых разнообразных ситуациях, с его именем связано очень много забавных случаев. Одной из таких баек про Кобзона поделился народный артист России Павел Овсянников.



Однажды Кобзон помогал в организации номера космонавтов. Летчики должны были спеть композицию Александры Пахмутовой "Девочки танцуют на палубе". Однако эта песня была не самой легкой для исполнения. Космонавтам никак не давался сложный момент – продолжительная пауза, после которой вовремя нужно вступить. Непрофессиональные певцы не могли правильно выдержать паузу и начинали петь вразнобой.

На выручку пришел Кобзон. Умудренный опытом артист придумал весьма оригинальный способ. Иосиф Давыдович посоветовал певцам в момент паузы про себя произнести три самых крепких бранных слова. Они идеально перекрывают паузу, так что песня с их помощью будет спета в точности по нотам.

Такой способ очень понравился космонавтам. Артистам удалось блестяще справиться с номером, при этом один из них настолько вошел во вкус, что во время концерта случайно вслух произнес те самые грубые слова. Забавной историей Павел Овсянников поделился на передаче "Привет, Андрей!"

К слову, недавно в Сети восхитились внешностью вернувшейся в Россию внучки Кобзона. Девочке пророчат карьеру модели.