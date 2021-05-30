"Словно сумасшедшая": мать Собчак о сложных отношениях с дочерью

"Словно сумасшедшая": мать Собчак о сложных отношениях с дочерью
Людмила Нарусова. Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Нарусова рассказала, что крайне редко видит наследницу

Ксения Собчак, как призналась родительница, часто ее критикует.

Сенатор Людмила Нарусова откровенно рассказала журналистам об отношениях со звездной дочкой. Как выяснилось, они нередко конфликтуют.

Так, Ксения цепляется к матери из-за того, что та не занимается спортом. Сама же светская львица усердно ходит в спортзал.

"Моя дочка словно сумасшедшая. Все время ходит и занимается на тренажерах", – поделилась Нарусова в разговоре с НТВ.

Другой повод для критики – воспитание внука Платона. Его Нарусова видит гораздо чаще, чем дочь. Как рассказала сенатор, Ксения запрещает ей баловать ребенка, дабы не "испортить" его. При этом Собчак вспоминает, как в детстве избаловали ее.

Нарусова порассуждала и о появлении новых внуков – она не исключает, что Ксения захочет еще детей. Однако уверена, что ее совета дочь спрашивать не будет, ибо с подросткового возраста привыкла решать все самостоятельно.

Ранее Собчак раскрыла россиянам правду о своем израильском гражданстве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость253440
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В телеграм-канале "Героиня Татлера" прокомментировали заявление журналистки словами "Ксения Анатольевна Собчак, конечно, русская. Но паспорт израильский таки имеется". Как тут не вспомнить классику от Соловьева: "Мы русские, с нами Бог". )))
Гость253440
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Ранее Собчак раскрыла россиянам правду о своем израильском гражданстве. И при этом выдвигалась на выборы президента России.
Молодец
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Гость252444
я только сейчас заметила какие у Ксении симпатичные родители... она вообще в кого?
В заезжего молодца с носярой.
АлександрГость
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как-бы нарусова не уводила все всторону,мол семья,дочка,внуки и тд-вы семья воров от власти российской,были,есть и будете
Гость252769
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Два паразита на теле российской государственности.Как она попала в сенаторы? Кто-нибудь ее туда выбирал.,,люди в республике знают,что она их представитель.
Гость252680
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какая мерзкая дочь
Гость252625
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Сенатор из самой бедной республике,но при богатствах из недр земли.Смешно , когда читаешь слово Сенатор.Мне кажеться семейка еще та.Не Собчак и путин были бы они в Ж....
OberstBMP
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Гадкое семейство.....
Гость244140
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«В ваших детях бесы»По единому мнению специалистов, чем хуже социально-экономическая обстановка в стране, тем больше в ней появляется сект. И с этой точки зрения ситуация с сектами в России вряд ли в ближайшее время улучшится.
ТатьянаГость
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Как же противно читать писульки с заглавием из слов, вырванных из контекста, дабы хоть как - то привлечь внимание. Вы не авторы, вы - поганое днище.
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