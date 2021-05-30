В Италии умерла легендарная советская балерина

В Италии умерла легендарная советская балерина
Фото: pixabay.com
Виолетта Прохорова ушла из жизни в 96 лет

Итальянские СМИ сообщили печальную новость. В Неаполе умерла актриса и балерина Виолетта Прохорова. Она начинала карьеру и прославилась в Советском Союзе.

О смерти Прохоровой пишет издание Napoli Today. О причинах кончины, а также дате и месте прощания пока ничего не известно. В некрологе упоминается, что Прохорова вынесла унижения "сталинского режима", когда жила в СССР.

Родившаяся в Москве Прохорова начинала свою балетную карьеру в Ташкенте. Затем она выступала в Большом театре иМузыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Отметим, что в Англию в 1946 году балерина уехала с позволения властей СССР. Она вышла замуж за представителя посольства Британии.

Однако жизнь с англичанином Гарольдом Элвином не сложилась – Прохорова развелась с дипломатом. Позже она стала женой итальянца и переехала в Италию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость252233
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С какого это "мозгового напряжения" В.Прохорова стала "легендарной балериной СССР"?
Гость239197
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наблюдатель
Очень странно! Зоя Фёдорова была известной актрисой кино, родила дочку от военно-морского атташе США в 1946 году. Ей не дали не только зарегистрировать брак с американцем, но и посадили в на 9 лет с 1946 по 1955. А какой-то девчонке 22 лет всё разрешили в том же 1946 году! Очень похоже на операцию внешней разведки СССР!
:)) ага, и вы есть порождение свр и моссад
наблюдатель
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Очень странно! Зоя Фёдорова была известной актрисой кино, родила дочку от военно-морского атташе США в 1946 году. Ей не дали не только зарегистрировать брак с американцем, но и посадили в на 9 лет с 1946 по 1955. А какой-то девчонке 22 лет всё разрешили в том же 1946 году! Очень похоже на операцию внешней разведки СССР!
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