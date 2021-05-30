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Итальянские СМИ сообщили печальную новость. В Неаполе умерла актриса и балерина Виолетта Прохорова. Она начинала карьеру и прославилась в Советском Союзе.
О смерти Прохоровой пишет издание Napoli Today. О причинах кончины, а также дате и месте прощания пока ничего не известно. В некрологе упоминается, что Прохорова вынесла унижения "сталинского режима", когда жила в СССР.
Родившаяся в Москве Прохорова начинала свою балетную карьеру в Ташкенте. Затем она выступала в Большом театре иМузыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Отметим, что в Англию в 1946 году балерина уехала с позволения властей СССР. Она вышла замуж за представителя посольства Британии.
💙 We love this photo from 1946 of Alexis Rassine and Violetta Prokhorova (Elvin) as the Blue Birds in The Sleeping Beauty— The Royal Ballet (@TheRoyalBallet) January 2, 2020
Petipa’s ballet is on until 16 January and the final performance will be relayed to cinemas 🎥
Find your nearest screen: https://t.co/wkcn1Ky0oD #ROHbeauty pic.twitter.com/OR8F5KOlFx
Однако жизнь с англичанином Гарольдом Элвином не сложилась – Прохорова развелась с дипломатом. Позже она стала женой итальянца и переехала в Италию.
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