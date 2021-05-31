Артистка не намерена терпеть хамство в свой адрес

Никак не утихнет скандал вокруг Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Накануне он вспыхнул с новой силой, после того как королева джаза сравнила пение молодой блогерши с исполнением "бомжа в отдаленной деревне, где-нибудь в Урюпинской области". После этого в адрес артистки посыпались угрозы, самые отчаянные даже желали Ларисе Александровне смерти.

В итоге Долиной пришлось записать видео и объяснить, что же она имела в виду.

"Я сравнила пение, а не персоналии. Пение Панайотова и Вали Карнавал. Это только сравнение. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать",

– заявила именитая певица, подчеркнув, что ко всем относится лояльно.

Звезда также добавила, что не станет терпеть "мерзости и гадости" в свой адрес, особенно в тех случаях, когда ей желают смерти. Долина пожелала своим ненавистникам, чтобы с возрастом их музыкальные вкусы и ценности изменились.

Особенно активных комментаторов Лариса Александровна решила блокировать, поскольку не намерена терпеть необоснованное хамство и критику в свою сторону.

В комментариях джазовую певицу поддержали ее преданные фанаты и коллеги.

"Даже не оправдывайтесь перед кучкой необразованных, неадекватных людей!", "Достойный ответ мудрой женщины", "Браво, Лариса Александровна! Достойный ответ!", "Не стоит обращать внимание на недоумков! Время расставит все по местам", "Браво, Лариса! Всех защитников этой "певицы" блокируйте, не читайте и главное не расстраивайтесь!"

– пожелали под видео.

Ранее Долина пожаловалась на волну ненависти после скандала на шоу "Музыкалити".