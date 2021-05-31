Потерявшая 200 миллионов Успенская составила завещание

Потерявшая 200 миллионов Успенская составила завещание
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не хочет, чтобы муж отобрал все ее имущество

Любовь Успенская уже три десятка лет замужем за Александром Плаксиным, который недавно захотел поделить имущество. Мужчине удалось прибрать к рукам половину состояния певицы, которое оценивалось в 400 миллионов рублей. Чтобы защитить остатки заработанного за долгую карьеру, артистка составила завещание.

Как рассказала адвокат звезды Елена Сенина, Плаксин в документе не упоминается. На такой шаг Успенская пошла, когда поняла, что не сможет договориться с супругом. Мужчина пять раз дал отказ на то, чтобы решить вопрос мирным путем. 

В итоге Плаксин получил 200 миллионов. Защитница знаменитости отметила, что бывший бизнесмен не спешит разводиться с женой. Причиной тому может стать квартира в Лос-Анджелесе, стоимостью 110 миллионов рублей, которую он втайне переписал на себя, а также надежда на то, что он доживет до момента вступления в наследство. 

В этом скандале дочь супругов Татьяна Плаксина, которая не так давно вернулась из США в Россию и помирилась с матерью, встала на сторону последней. Об этом стало известно в эфире программы "Звезды сошлись", гости которой назвали Плаксина обыкновенным мошенником. 

Из-за раздела имущества с мужем у певицы даже подкосилось здоровье. Друзья звезды переживают, что Плаксин может довести Успенскую со предынсультного состояния. 

Полина ИВАНОВА

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