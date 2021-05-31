Записал на новую родню: Телегин оставил Пелагею без особняка за 2 миллиона долларов

Записал на новую родню: Телегин оставил Пелагею без особняка за 2 миллиона долларов
Иван Телегин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дележка имущества бывшими супругами продолжается

Пелагея и Иван Телегин никак не могут поставить точку в бесконечных судебных разбирательствах. Бывшие супруги делят имущество уже больше года, и, похоже, конца пока не видно.

Адвокат экс-наставницы "Голоса" решил прокомментировать самые горячие слухи, а заодно и рассказать, как обстоят дела на самом деле. 

Так, оказалось, что спортсмен хочет забрать у певицы половину гонораров за те годы, когда они были в браке. Интересно, что хоккеист планирует поделить еще и квартиру Пелагеи, которую она купила спустя 40 дней после свадьбы. Только вот крупную покупку знаменитость сделала на собственные средства. Телегин же, у которого на момент свадьбы из ценного была только машина, просто прописался туда и въехал.

Не стоит также верить инсайдерам, которые утверждают, что спортсмен самостоятельно платит ипотеку за их с певицей общий дом. 

"На днях Пелагея отдала полмиллиона за этот самый дом",

рассказал правозащитник блондинки "StarHit".

Но самое любопытное, что в 2019 году, когда Телегин уже жил со своей новой спутницей, находясь при этом в браке с Пелагеей, хоккеист купил роскошный особняк. Покупка обошлась в два миллиона долларов (на тот момент около 180 миллионов рублей – прим. ред.).

Оформил дом Телегин не на себя. Собственниками стали мать Ивана и брат Марии Гончар Игнат Дергунов. 

"Таким образом, он спрятал все свои активы от возможного раздела в суде, но при этом попал в финансовую зависимость от новой родни",

– подытожил юрист Пелагеи. 

Певица, кстати, всеми силами старалась сохранить дружеские отношения с бывшим мужем, хотя бы ради дочери, однако Телегину, похоже, наплевать, потому что с наследницей он почти не видится, хотя артистка этому не препятствует. 

Ранее стало известно о реакции Пелагеи на скорую свадьбу бывшего супруга. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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