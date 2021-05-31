"Я не уводила!": солистка Little Big Таюрская подтвердила роман с Прусикиным

"Я не уводила!": солистка Little Big Таюрская подтвердила роман с Прусикиным
Илья Прусикин. Кадр youtube.com
Отношения артистов начались в прошлом году

В Сети уже давно поговаривали о романе солистов группы Little Big. Сначала и Софья Таюрская, и Илья Прусикин все отрицали, но певица наконец сдалась и подтвердила, что их связывает не только музыка и дружба. 

"Расколоть" Таюрскую смогла Ксения Собчак. Во время интервью журналистка напрямую задала вопрос: вместе они с Прусикиным или нет? 

"Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас", 

ответила певица.

Софья объяснила, что об отношениях они не говорили, потому что она боялась клейма "разлучницы", хотя это не так. Прусикин расстался со своей бывшей супругой еще в 2019 году, а их отношения начались только в прошлом году. 

При этом никто не говорит о том, что Таюрская сама была в долгих отношениях и даже думала родить своему бывшему возлюбленному ребенка. 

"Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила! Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно",  

– добавила солистка Little Big. 

Звезда также рассказала, что когда расставалась с экс-избранником, не понимала, что уже была влюблена в Прусикина. 

Ранее в своем интервью Собчак поставила экс-жену Прусикина в неудобное положение. Телеведущая спросила Иру Смелую об измене солиста Little Big. Тогда бывшая певца с уверенностью заявила, что слухи о романе Ильича и Таюрской – не более, чем просто выдумки поклонников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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