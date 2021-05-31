"Эстетика зашкаливает": Водонаева прикрыла интимные места цветами

"Эстетика зашкаливает": Водонаева прикрыла интимные места цветами
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Бывшую участницу нашумевшей телестройки "Дом-2" Алену Водонаеву сложно назвать скромницей. Звезда регулярно балует свою публику откровенным контентом, не стесняясь сниматься в самых смелых образах. На этот раз она предстала перед изумленной публикой без юбки и нижнего белья.

Телеведущая снялась в нежной фотосессии в окружении цветов. Из одежды на звезде был только корсет. Грудь прикрыли аппликации из цветов сирени. Судя по всему, именно этот кустарник вдохновил организатора фотосессии на создание впечатляющих кадров: снимки выполнены в теплых сиреневых тонах, сама Алена утопает в букетах, собранных из цветов сирени.

Стоит отметить, что цветы выполнили еще одну важную роль – именно ими артистка прикрыла самые пикантные места своего тела. На одном из снимков знаменитость смело распахнула ноги. Чтобы кадр остался в рамках допустимых приличий, Водонаева разместила между бедрами целый вазон с цветами.

Весьма откровенная фотосессия пришлась по вкусу двухмиллионной армии фанатов артистки. Интернет-пользователи активно делились своими впечатлениями в комментариях под красочными снимками.

"Эстетика зашкаливает", "Кошка! Очень красивая фотосессия!", "Самая элегантная", "Я бы оставила для личного альбома такую сессию, наверное. Или в юбке. А вдруг сынуля увидит? Но в целом красиво, пошлости нет", "Очень красивая съемка, а главное, выглядит нежно и не вульгарно!" – рассыпаются в комплиментах поклонники знаменитости.

Напомним, этой весной журналистка перенесла микроинсульт. Тогда же звезде пришлось столкнуться с безответственными медиками. Телеведущая была поражена отношением медицинских сотрудников к пациентам.

Ольга ФЕДОРОВА

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