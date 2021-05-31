Артист принес в участок два раритетных экземпляра

Евгений Петросян отдал полицейским два раритетных ружья МЦ 21-12. Юморист обратился к стражам правопорядка с просьбой утилизировать оружие.

Как сообщает "Пятый канал", принесенные Петросяном экземпляры являются одними из первых серийных самозарядных ружей, изготовленных в СССР. Их производство стартовало в 1965 году. По некоторым данным, всего было выпущено около 300 тысяч подобных образцов.

Долгое время ружья хранились у Евгения Вагановича. Неизвестно, почему именно сейчас юморист решил избавиться от них. Можно предположить, что причина такого поступка кроется в беспокойстве за сына. Дело в том, что артист вместе со своей супругой Татьяной Брухуновой воспитывает наследника Вагана. В марте мальчику исполнился год. Поскольку дети в этом возрасте отличаются особой любознательностью и активностью, Петросян решил "от греха подальше" унести опасные предметы из дома.

Напомним, в 2018 году Евгений Ваганович развелся с юмористкой Еленой Степаненко. Бывшие супруги не смогли сохранить хорошие отношения – после их разрыва начался затяжной процесс по разделу совместно нажитого в браке имущества.

Спустя некоторое время после развода пары поползли слухи о том, что Петросян закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Сначала возлюбленные тщательно скрывались, но позже все-таки подтвердили данную информацию.

В декабре 2019 года они сыграли свадьбу. 13 марта 2020 на свет появился сын Ваган.

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