Брежневой досталось от белорусов за концерт для сына Лукашенко

Брежневой досталось от белорусов за концерт для сына Лукашенко
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певице даже пришлось закрывать комментарии в личном микроблоге

Недавно Вера Брежнева оказалась в центре скандала. В Интернете появилась информация, что певица вместе со своими звездными коллегами – Валерием Меладзе и Григорием Лепсом, выступала на закрытом корпоративе, организованном старшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Узнав об этом, настроенные против действующей власти белорусы накинулись на артистов.

Как сообщает издание "Открытые медиа", представители Брежневой и Меладзе подтвердили, что 28 мая в Республике действительно состоялся концерт с участием знаменитостей. Однако, по их словам, организаторы мероприятия пригласили Веру и Валерия выступить на корпоративе телеканала "Жара". Звезды попросту не знали о том, что все происходящее связано с наследником Лукашенко.

"Мы сами, мягко говоря, удивлены. Но у нас нет повода не доверять организаторам", – высказался концертный директор Брежневой.

Представитель Меладзе отметила, что выступление носило исключительно коммерческий характер. При этом никакого политического контекста там не было.

Однако интернет-пользователей было уже не остановить. Они раскритиковали Брежневу, заполнив раздел комментариев негативными отзывами.

"Надеюсь, после освобождения Беларуси ноги вашей не будет в моей стране", "Каково выступать перед кровавыми диктаторами?", "Ну что, Вера, понравилось петь сыну террориста?", "В Беларуси были о вас лучшего мнения, увы, уже нет!" – написали подписчики.

Сама Вера не стала отвечать на критику. Артистка лишь ограничила возможность оставлять комментарии под своей последней публикацией. Примеру Брежневой последовал и Меладзе.

Ранее стало известно о том, как выглядит и сколько стоит жилье Брежневой в Киеве. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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Гость253494 ну а ты бандерогомосек че тут делаешь, сайт перепутал? Поди к своим pidaram там тебя vyebut.
Гость А ты даже недотварь и то на русском пишешь ...
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Гость253494
Все русскоязычные лабухи-твари продажные! А бабы-животные! Лукашенко-тупорылый колхозник и тварь!
А ты даже недотварь и то на русском пишешь ...
Гость253494
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Все русскоязычные лабухи-твари продажные! А бабы-животные! Лукашенко-тупорылый колхозник и тварь!
Гость КОЛХОЗНИК
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НУ <цензура> ЖИВЕТ ГЕНЕРАЛ-СЫНУЛЯ. ХУЖЕ НЕ СТАЛО.....
Гость Гегель
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Какая вера брежнева - эта нечто, ну и вкусы у людей ... вот что беспокоит ?
Макс
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да это шавки которым ничего не досталось в жизни они и за 10ю часть суммы от гонорара и спели и сплясали и еще много чего наделали ... только их никто никуда не завет ... потому что <цензура> тявкающее никому не нужно
Гость253317
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Ваня-Могилёв.
Вера не верь,эт на Белорусы! Бчбсы -это мрази!
Мать твою в <цензура> валил клоун!
александр
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Ни родины ни флага !
Ваня-Могилёв.
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Вера не верь,эт на Белорусы! Бчбсы -это мрази!
гость
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Денег этим уродам дали щаз спустят, на этих "певунь" силиконовых. Марай Кэри туда не поедет :-), только эти, "шалавуньи", им по huy, хоть в баню.
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