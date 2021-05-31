Юноша умер во время игры в баскетбол

Популярный украинский юморист, ведущий "Джентльмен-шоу" и депутат одесского горсовета Олег Филимонов пережил тяжелую утрату: у звезды скончался 15-летний внук Эван Григор.

Известно, что трагедия произошла вечером, 30 мая. Подросток играл с друзьями в баскетбол на площадке. В какой-то момент юноше вдруг стало плохо, и он упал.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как подростку пытаются оказать помощь, делая массаж сердца. Прибывшая на место бригада скорой не смогла спасти юноше жизнь, за которую боролась 45 минут. В 19:10 медики констатировали факт смерти.

Сам народный артист Украины заявил, что все произошло крайне внезапно. Юноша играл в баскетбол с друзьями, после чего решил отдохнуть и вдруг упал на землю. По предварительным данным, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.

"Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", – заявил артист на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Известно, что инцидент произошел в Киевском районе города. Летом Эвану должно было исполниться 16 лет. Сам артист заявил в интервью для украинского издания "Сегодня", что внук никогда не жаловался на здоровье. Причины образования тромба в настоящее время неизвестны.

В прошлом году Филимонова выдвинули в мэры Одессы. Представитель фракции "Слуга народа" решил заняться политикой, признавшись, что не смог отказаться от столь заманчивого предложения, поступившего от фракции. Шоумен решился сразу же, выслушав соответствующее предложение от президента Владимира Зеленского.

Артист набрал всего 10% голосов. До этого он был уверен, что имеет весьма неплохие шансы на победу. В комментариях для СМИ одесский политик заявлял, что является истинным сыном родного города.