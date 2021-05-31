Сам актер рассказал, как себя чувствует

Сегодня, 31 мая, новостную ленту заполнили статьи о том, что Александр Збруев попал в больницу. О госпитализации актера сообщили в "Ленкоме". СМИ так растиражировали эту новость, что она дошла до самого артиста.

Збруев заявил, что на данный момент находится дома. Знаменитость ни на что не жалуется. По словам актера, "сарафанное радио" началось из-за неосторожного заявления администрации театра. Представители культурного учреждения в качестве причины отмены одного из спектаклей с участием Александра Викторовича назвали его болезнь.

Неудивительно, что после этого общественность забила тревогу. Ведь звезда кинокартины "Большая перемена" находится в почтенном возрасте – 31 марта ему исполнилось 83 года.

Артист отметил, что впереди его ждет плановая госпитализация. Ежегодно кинозвезда ложится в больницу на пять-семь дней, чтобы проверить свое здоровье.

Говоря об ажиотаже, который вызвала новость о его госпитализации, артист выразил негодование. Александру Викторовичу не нравится, что СМИ распространяют недостоверную информацию, передает "Пятый канал".

"То, что такое возбуждение это вызвало у ваших коллег, оно меня всегда как-то беспокоит. Даже не по отношению ко мне, а по отношению к моим товарищам друзьям, которым начинают какие-то небылицы рассказывать", - высказался Збруев.

Напомним, актер сыграл в таких фильмах, как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня" и других.

В феврале этого года стало известно о том, что артист попал в больницу с подозрением на коронавирус.