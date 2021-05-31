Родные забросили могилу Жванецкого

Родные забросили могилу Жванецкого
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист покоится на Новодевичьем кладбище

6 ноября 2020 года не стало Михаила Жванецкого. Сатирика похоронили на Новодевичьем кладбище. С тех пор на могиле артиста так и не появились ни крест, ни ограда.

На фотографиях, опубликованных "Комсомольской Правдой", видно, что холмик покрывает сухая трава. Над ним возвышается табличка с портретом Жванецкого и годами его жизни. Печальную атмосферу придают также увядшие цветы, принесенные когда-то родными, друзьями или поклонниками Михаила Михайловича.

За могилой телеведущего ухаживает один лишь дворник. На вопрос "Неужели никто не навещает место захоронения Жванецкого?" работник кладбища отвечает, что ничего не знает. Мол, он лишь выполняет распоряжения начальства.

Создается такое впечатление, будто родня сатирика попросту забросила его могилу. Примечательно, что у знаменитости остались супруга Наталья Сурова и шестеро детей от разных отношений.

В 1976 году Михаил Михайлович закрутил роман с поклонницей, которая впоследствии подарила ему дочь Ольгу. Спустя некоторое время Жванецкий сошелся с художником Надеждой Гайдук. В 1978 на свет появилась их дочь Елизавета.

В 1983 году родился еще один внебрачный ребенок сатирика – Андрей Рывкин. Также у звезды есть сыновья Григорий и Максим, которые, по некоторым данным, тоже появились в двух разных незарегистрированных союзах.

В 2010 году Михаил Михайлович женился на Наталье Суровой. К тому моменту у пары рос 15-летний сын Дмитрий.

Неизвестно, почему никто из родственников Жванецкого не занялся вопросом, касающимся установки памятника на его могиле. 

Ранее Владимир Познер рассказал ранее неизвестную остроту Жванецкого. 


Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Наум
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Гость253267
Согласно иудейской традиции памятник ставится на 30 день после кончины. Стыдно за родственников писателя!
В любом случае какое дело людям до великого Жвенецкого, до его могилы и его семьи? Читайте его произведения, а не сплетни.
Гость249299
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Мало он за Украину агитировал, надо было активнее.
Глядишь, сейчас побольше людей его вспомнили бы.
Гость253267
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Гость253167
по еврейскому обряду памятник ставят херез год. Горюнова , я помню тебя мы в одном офисе работали в 2001м с РБК.
Гадости не пиши.
Наум
Согласно иудейской традиции памятник ставится на 30 день после кончины. Стыдно за родственников писателя!
Гость253167
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по еврейскому обряду памятник ставят херез год. Горюнова , я помню тебя мы в одном офисе работали в 2001м с РБК.
Гадости не пиши.
Наум
ГостьПророк
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В продолжение скажу. Упокойся Богом!!!, а дальше никого не нужно,кроме Бога и Богоматери!!!
ГостьПророк
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Вы хоть подумайте,что вы пишите? "на могиле сухая трава", а по вашему,какая она должна быть??Природа поливает могилы. И этой могиле не нужны посредники! Совершенно непродуманная статья!
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