Артист покоится на Новодевичьем кладбище

6 ноября 2020 года не стало Михаила Жванецкого. Сатирика похоронили на Новодевичьем кладбище. С тех пор на могиле артиста так и не появились ни крест, ни ограда.

На фотографиях, опубликованных "Комсомольской Правдой", видно, что холмик покрывает сухая трава. Над ним возвышается табличка с портретом Жванецкого и годами его жизни. Печальную атмосферу придают также увядшие цветы, принесенные когда-то родными, друзьями или поклонниками Михаила Михайловича.

За могилой телеведущего ухаживает один лишь дворник. На вопрос "Неужели никто не навещает место захоронения Жванецкого?" работник кладбища отвечает, что ничего не знает. Мол, он лишь выполняет распоряжения начальства.

Создается такое впечатление, будто родня сатирика попросту забросила его могилу. Примечательно, что у знаменитости остались супруга Наталья Сурова и шестеро детей от разных отношений.

В 1976 году Михаил Михайлович закрутил роман с поклонницей, которая впоследствии подарила ему дочь Ольгу. Спустя некоторое время Жванецкий сошелся с художником Надеждой Гайдук. В 1978 на свет появилась их дочь Елизавета.

В 1983 году родился еще один внебрачный ребенок сатирика – Андрей Рывкин. Также у звезды есть сыновья Григорий и Максим, которые, по некоторым данным, тоже появились в двух разных незарегистрированных союзах.

В 2010 году Михаил Михайлович женился на Наталье Суровой. К тому моменту у пары рос 15-летний сын Дмитрий.

Неизвестно, почему никто из родственников Жванецкого не занялся вопросом, касающимся установки памятника на его могиле.

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