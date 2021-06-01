Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Вот уже несколько месяцев Мария Максакова пытается достучаться до своей звездной матери, восстановить с ней хоть какое-то общение. Однако звезда отечественного кинематографа остается неприступной и не хочет идти на контакт с дочерью. В очередной раз вдова Дениса Вороненкова пришла к родительнице домой, но дверь ей опять не открыли.
Оперная дива опубликовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором расселась около входа в квартиру Максаковой-старшей. На снимке Мария недоуменно разводит руками и сидит прямо на коврике в подъезде.
"Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может для меня? Хорошо, что на первом этаже открылась багетная мастерская "Снег", они впустили в подъезд и я оказалась на шаг ближе",
– подписала снимок артистка.
В комментариях предположили, что Людмилы Васильевны просто не было дома. Другие пожелали дочери именитой актрисы не сдаваться, третьи же и вовсе посоветовали певице наконец оставить мать в покое.
"Это всегда грустно, хотелось бы понимания между вами!", "Мама кремень. До сих пор не поняла, что к близким нужно относиться бережно. А дочка умница и красавица", "Терпение у вас королевское!", "Не надо ходить к ней. Лучше молитесь о ней и все образуется",
– написали под публикацией.
Ранее Максакова рассказала журналистам, что намерена через суд лишить бывшего мужа Виктора Тюрина родительских прав. По словам артистки, бывший муж настраивает ее старших детей против нее.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства