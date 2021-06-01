"Это никому не нужно!": Поплавская жестко осудила Проклову на глазах у всех

"Это никому не нужно!": Поплавская жестко осудила Проклову на глазах у всех
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды продолжают обсуждать скандал с обвинениями в домогательствах

Яна Поплавская пополнила ряды тех, кто не верит в историю о домогательствах, рассказанную Еленой Прокловой спустя почти 50 лет. 

В очередной раз эту тему затронули в студии "Прямого эфира". Среди приглашенных гостей была и звезда киноленты "Про Красную Шапочку", которая резко высказалась в адрес своей коллеги. 

Поплавская, похоже, не поверила ни единому слову актрисы. Напротив, она даже сравнила Проклову с представительницей древней профессии, не забыв едко заметить, что жрицы любви о своих клиентах на каждом углу не рассказывают. 

"Не думаю, что этот известный человек затаскивал вас в постель насильно. Правда, как проститутка, ее все хотят, но все ее страшно не любят. Зачем вы все это рассказываете? Кому это нужно? Это никому не нужно!"

вспылила Поплавская, которая уже ни один год смотрит за тем, как актриса ходит по всевозможным ток-шоу.  

В эфирах различных телеканалов, отметила "Красная Шапочка", Проклова не раз рассказывала о своих любовных похождениях и абортах от одного известного человека. 

Ранее звезду фильма "Собака на сене" осудила Валерия, которая заявила, что о таких вещах нужно рассказать сразу, а не тогда, когда прошло 50 лет. 

А вот Лариса Гузеева побоялась комментировать откровения Прокловой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость254221
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Елена Проклова поступает, как человек с начинающейся "ДЕМЕНЦИЕЙ". Зачем себя так позорить????? Ведь это был её выбор для прорыва на сцену. И не надо обижать Поплавскую, ведь она говорит ПРАВДУ, она очень умная женщина. Пусть их обеих жизнь рассудит!
Гость253560
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В нашей "толерантной" стране очень странно относятся к жертвам (не думаю, что это надо кому-то было придумывать), заклюют окончательно. Позорище!
Как минимум, не стоит высказывать свое мнение, свечку никто не держал... А доводы, это, всего лишь, доводы...
Гмаринаость
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поддерживаю Елену Проклову. а Поплавской обидно, что к ней никто не приставал с ее специфичнской внешностью. А если серьезно, дай Бог чтобы ни один подросток никогда не столкнулся с подобным....это омерзительно. и гениальный актер Табаков-еще не есть синоним порядочного человека. скользкий липкий царедворец был покойный худрук
Маргарита
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Самая мерзкая это Поплавская, отрастила задницу и ходит по всевозможным шоу, осуждает всех.
Я вот кроме, как в детской сказке нигде её не припоминаю, непонятно на чём забатывает, видимо на этих шоу.
Сама правда
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На фига Поплавская ходит по всем шоу? Денег не нахапала, вот жадность-то, а зачем осуждает? Ведь Проклова не осуждает никого, а рассказывает, и рассказывает это сейчас, потому что сейчас может, а раньше было больно. А по шапке еще раньше прошлись, вот и оправдывает подонка. А, если это Табаков, то Зудина чего выступает? На воре и шапка горит. Самой сколько лет было, когда с Табаковым связалась? 30 лет разницы. Мне он противен, да и никогда не нравился, отекший, писклявый, бледный, и, как будто бы всю жизнь старый.
Гость253319
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Жирная Поплавская не имела внимания мужского пола, поэтому не верит Прокловой. Она ханжа и такие, как она мешают , женщинам открыто говорить о домогательствах и искать защиту.
Гость253307
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А КТО ТЫ ТАКАЯ ПОПЛАВСКАЯ?АКТРИСА ОДНОЙ РОЛИ!ВОЗОМНИЛА ИЗ СЕБЯ!СИДИ ДОМА!ПРОКЛОВА МОЛОДЕЦ!
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