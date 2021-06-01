"Полгода меня выкручивало": Кравченко озвучил причины ухода от беременной жены

"Полгода меня выкручивало": Кравченко озвучил причины ухода от беременной жены
Алексей Кравченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Решение далось актеру нелегко

Алексей Кравченко был женат дважды. Его первой избранницей стала девушка по имени Алиса. Предложение ей актер сделал почти сразу, после того как вернулся из армии. Однако брак оказался неудачным. Бывшая супруга до сих пор обижена на звезду российского кино. И на это есть свои причины. 

Однажды в жизни Кравченко появилась Надежда Борисова. Осознав, что он влюблен, звезда "Бригады" очень долго мучился. И актер, и его будущая жена понимали, что без Борисовой он не сможет.

"Такие решения принимать очень тяжело. Примерно полгода меня выкручивало и ломало. Никто тебе помочь не может",

поделился артист с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека". 

Решение уйти от первой жены далось Кравченко нелегко еще и потому, что пара уже воспитывала сына, а Алиса в это время ждала второго ребенка. 

Но в один момент актер понял, что так больше продолжаться не может, поэтому поговорил со своей первой женой и все ей объяснил. 

"Она все стойко восприняла. Рано утром я сел в машину и уехал. Я все оставил ей, как и должен был поступить нормальный мужчина", 

– вспомнил Алексей. 

К Борисовой артист приехал на старенькой машине и с небольшой сумкой, потому что это все, что у него на тот момент осталось. Сейчас супруги по-прежнему счастливы вместе. А вот бывшая жена актера простить так и не смогла, хотя прошло уже больше 15 лет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость241022
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Иринка
Да, очень удивительно,,, и как он мог? а ничо, что большая часть народа живет во-вторых, третьих и т.д. браках? дети остаются детьми всегда, а вот жены бывает, что меняются и ничего в этом удивительного нет
Тебя что ли поменяли,НИЧО ?
Гость253463
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Михей
Может не он сделал, а, скорее всего, жена подсуетилась, пытаясь удержать мужа? у наших баб нет чувства собственного достоинства, он любит другую, а она лезет под него, пытаясь спасти себя и не понимает, что вызывает уже отвращение
Ну конечно, она лезет а он "не в силах отказать". Какую глупость вы сказали. Он обманул двух женщин, ту которую бросил с ребенком и ту , которую любил. И с женой жил и любовницу юзал одновременнно. Козел,
Михей
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Гость253463
Как странно трактует "Полгода его ломало и выкручивало" Получается когда его совесть боролась с чувствами он между делом успел нелюбимой жене ребенка заделать и с чувством выполненного долга бросил. А теперь из себя благородство корчит, ну что за мужик, тьфу, противный!
Может не он сделал, а, скорее всего, жена подсуетилась, пытаясь удержать мужа? у наших баб нет чувства собственного достоинства, он любит другую, а она лезет под него, пытаясь спасти себя и не понимает, что вызывает уже отвращение
Иринка
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Гость241022
Актёр отличный,но человек? Удивительное дело,как можно оставить своих детишек и воспитывать чужого ребёнка? Мужчины странные люди.
Да, очень удивительно,,, и как он мог? а ничо, что большая часть народа живет во-вторых, третьих и т.д. браках? дети остаются детьми всегда, а вот жены бывает, что меняются и ничего в этом удивительного нет
Гость253463
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Как странно трактует "Полгода его ломало и выкручивало" Получается когда его совесть боролась с чувствами он между делом успел нелюбимой жене ребенка заделать и с чувством выполненного долга бросил. А теперь из себя благородство корчит, ну что за мужик, тьфу, противный!
Гость241022
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Сама правда
Отличный актер!!!!!!!!
Актёр отличный,но человек? Удивительное дело,как можно оставить своих детишек и воспитывать чужого ребёнка? Мужчины странные люди.
ГостьПророк
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Алиса вроде не блудила, но,а по жизни , все бы было! Любовь всегда загадка жизни, она способна на ошибки!!!
Гость248023
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придурок
Сама правда
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Отличный актер!!!!!!!!
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