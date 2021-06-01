Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина из-за 4 тысяч рублей - СМИ

Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина из-за 4 тысяч рублей - СМИ
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист не доплатил взносы

Пенсионный фонд России неожиданно подал в суд на Максима Галкина. 

Повод до смешного прост – муж Примадонны оказался "злостным" неплательщиком. Как удалось узнать телеграм-каналу Mash, Галкин задолжал ПФР 4 тысячи рублей. 

Все дело в том, шоумен является индивидуальным предпринимателем, поэтому раз в год должен платить взносы. Только вот в главном управлении № 4 денег недосчитались. Тогда и решили обратиться за профессиональной помощью в арбитражный суд, уточняет URA.RU.

В итоге суд взыскал указанную сумму с комика. Сам Галкин, кстати, никак реагировать на случившееся не стал.

Ранее стало известно, что жалующаяся на маленькую пенсию Ирина Понаровская засудила ПФР. Певица смогла добиться увеличения ежемесячных выплат. 

Судебные тяжбы тянулись аж с октября прошлого года. Артистка попросила включить в ее трудовой стаж семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, в итоге суд принял решение в пользу звезды. 

Теперь Понаровской не только увеличат стаж, но и будут обязаны доплатить 240 тысяч рублей. Не исключено, что такой поворот обрадовал певицу, ведь, как сообщают СМИ, пенсия артистки составляет всего 5 тысяч рублей. Этих средств ей едва ли хватало на оплату коммунальных услуг за квартиры в Московской области и Эстонии.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость253559
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Нет в России таких мелких пенсий
гость
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Тортилла отмажет, найдет буратинке мелочевки. У самого то нет поди ни чего.
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