Для многих актеров съемки в нашумевшем проекте стали отличной стартовой площадкой

В середине нулевых и дети, и взрослые с удовольствием смотрели сериал "Кадетство", который рассказывал о повседневной жизни воспитанников Суворовского училища. Исполнители главных ролей уже давно перестали быть теми забавными курсантами, какими их запомнили телезрители. Сейчас артисты снимаются в серьезных проектах, однако не у всех профессиональная карьера сложилась удачно.

Александр Головин

Актер был знаком зрителю еще до появления в "Кадетские". Маленький Саша снимался в "Ералаше". Исполнитель роли Максима Макарова после завершения сериала перекочевал в другой проект телеканала СТС – "Папины дочки".

Затем были "Кремлевские курсанты", "Елки" и другие не менее интересные работы.

Без скандалов, к сожалению, не обошлось. В конце 2018 СМИ выяснили, что у актера есть внебрачная дочь. В итоге матери девочки пришлось через суд выпрашивать у Головина деньги на содержание малышки. Итог прост: постановление о обязательных платежах на содержание внебрачной дочери. Таким решением Александр, кстати, остался вполне доволен.

Кирилл Емельянов

У главного антагониста сериала жизнь сложилась не так удачно. В прошлом году исполнитель роли Алексея Сырникова устроил драку с врачом, а затем угрожал полиции, из-за чего на него и было заведено уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Чуть позже произошел еще один скандал. Только в этот раз избили самого Емельянова. В результате схватки с Тимуром Ефременковым Кирилл даже оказался в больнице.

Однако в кино артист сниматься не перестал. Сейчас его фильмография насчитывает 25 фильмов.

Аристарх Венес

Исполнитель роли "Сухого" продолжает активно сниматься в кино. После окончания сериала зрители могли видеть его в фильме "Одноклассники", сериале "Закон каменных джунглей". Важной вехой в карьере Венеса стала главная роль в картине "Водоворот".

А вот о личной жизни актер говорить не любит. Ему приписывали романы и с Мирославой Карпович, и с Эвелиной Бледанс. Однако факт остается фактом: все слухи "кадет" опроверг, а в свои почти 30 лет все еще не женат.

Борис Корчевников

Сейчас исполнитель роли Ильи Синицына является едва ли не главной звездой телеканала "Россия-1". Правда, от актерской карьеры Корчевников отказался, став телеведущим.

Его программу "Судьба человека" любят россияне разных возрастов. За это "Синица" даже был удостоен престижной премии ТЭФИ в номинации "Дневной эфир".

А вот о личной жизни актер говорить не любит. Как правило, на все вопросы об отношениях завидный холостяк коротко отвечает, что ту самую пока не встретил.

Артур Сопельник

Актер, похоже, на "Кадетстве" решил не останавливаться. После окончания съемок Сопельник появился еще в ряде молодежных сериалов: например, в "Ранетках", "Кремлевских курсантах" и других.

Но вновь о себе Артур смог заявить, появившись в сериале "Физрук", где исполнил одну из главных ролей. О личной жизни артист тоже говорить не любит, а слухи о романах с коллегами по съемочной площадке всегда пресекает на корню.

Павел Бессонов

Павел стал одним из тех, кто после "Кадетства" почти не снимался в кино, а все из-за того, что образ неуклюжего "Печки" настолько "приклеился" к актеру, что звать в другие проекты его не хотели.

В личной жизни Бессонова тоже не все так гладко. В 2012 году он женился на девушке по имени Зинаида, но брак распался спустя 2 года. По слухам, после развода артист впал в депрессию и даже столкнулся с нервной анорексией, пишет "ВокругТВ".