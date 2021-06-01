Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: pixabay.com
Музыкант скончался на 87-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный артист России Иосиф Левинзон. Виолончелисту было 86 лет. 

Точные причины смерти участника старейшего в Санкт-Петербурге Квартета имени Сергея Танеева не уточняются. Информация о дате и времени прощания будет размещена дополнительно, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Иосиф Израилевич родился 1 июня 1934 года в Харькове. В 1957 году он окончил Ленинградскую консерваторию, а еще за год до этого начал играть симфоническом оркестре Ленинградской филармонии.  

Также после окончания консерватории стал участником Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева.

С 1978 года начал играть в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. С 1980 года начал преподавать в Ленинградской консерватории, а с 1999 года стал профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.

Звание заслуженного артиста России получил в 1996 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей