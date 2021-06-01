Музыкант скончался на 87-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный артист России Иосиф Левинзон. Виолончелисту было 86 лет.

Точные причины смерти участника старейшего в Санкт-Петербурге Квартета имени Сергея Танеева не уточняются. Информация о дате и времени прощания будет размещена дополнительно, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Иосиф Израилевич родился 1 июня 1934 года в Харькове. В 1957 году он окончил Ленинградскую консерваторию, а еще за год до этого начал играть симфоническом оркестре Ленинградской филармонии.

Также после окончания консерватории стал участником Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева.

С 1978 года начал играть в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. С 1980 года начал преподавать в Ленинградской консерватории, а с 1999 года стал профессором кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета.

Звание заслуженного артиста России получил в 1996 году.