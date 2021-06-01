Из-за пандемии певица была отрезана от оставшейся за рубежом дочери

Юлия Савичева планирует получить португальское гражданство. Паспорт этой страны нужен артистке для того, чтобы беспрепятственно ездить к дочери Анне.

В середине 90-х годов родители супруга артистки – композитора Александра Аршинова, – переехали в Португалию. Савичева вместе с избранником часто навещала свекра и свекровь. В один из таких приездов Юлия узнала, что находится в положении.

Чтобы исключить все риски, супруги решили пробыть за границей до самых родов. За это время, проведенное в Португалии, певица поняла, что ей бы очень хотелось жить здесь на постоянной основе.

В итоге Юлия и Александр приобрели собственный дом. А 14 июля 2017 на свет появилась их дочь Анна.

К сожалению, знаменитость не могла постоянно находиться рядом с наследницей. Ее ждала работа в России. До начала пандемии COVID-19 Савичева периодически приезжала к малышке, как только у нее появлялось свободное время.

Однако когда страны начали закрывать свои границы, чтобы уберечься от коронавируса, Юлия лишилась возможности видеть дочь. Тогда они с мужем приняли решение оформить португальское гражданство.

О своих планах исполнительница рассказала на премьере проекта "Русские каникулы". Она отметила, что больше не хочет зависеть от обстоятельств.

"Мы хотим летать туда вне зависимости от того, есть там карантин или нет", – заявила певица.

Также артистка сообщила, что ее 3-летняя дочь проявляет интерес к творчеству. Девочка и поет, и танцует – на радость всем родным, передает "7 дней".

Ранее стало известно о том, что Савичева потеряла ребенка.