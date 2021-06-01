Новость о купании Батьки в Черном море породила острые шутки

Накануне на "Первом канале" показали очередной выпуск юмористической передачи "Вечерний Ургант". В эфире шоу его несменный ведущий Иван пошутил по поводу купания президента Белоруссии Александра Лукашенко в Черном море.

Напомним, 30 мая Лукашенко вышел в море на яхте вместе с российским лидером Владимиром Путиным. В какой-то момент президент РФ предложил своему коллеге искупаться. Александр Григорьевич не испугался и окунулся в воду, температура которой была в районе 16˚C.

Ургант не смог пройти мимо этого события. Он подготовил шуточный ролик, в котором проинструктировал одетых в маски дельфинов людей, как следует встретить белорусского гостя.

Иван заявил, что дельфинам необходимо подплыть к яхте, после чего сделать тройное сальто. Одному из животных телеведущий разрешил пустить струю воды, чтобы получился своеобразный фонтан.

Телезвезда сообщила, что дельфины точно не перепутают яхту, на которой находятся Путин и Лукашенко, с каким-то другим судном. А все потому, что под ней якобы находится ядерный подводный крейсер.

"Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают", - сострил шоумен.

Он добавил, что будет исполнять роль чайки. Ивану предстоит подняться в небо и прицелиться в Батьку, чтобы тот наверняка понял – траншу быть.

Ранее стало известно о том, что шутка Урганта о 300 дорожных ямах задела мэра Благовещенска.