Могилу Жванецкого начали экстренно приводить в порядок - видео

Могилу Жванецкого начали экстренно приводить в порядок - видео
Михаил Жванецкий. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Неизвестно, кто именно организовал работы на могиле артиста

Накануне в СМИ появилась информация, что могилу Михаила Жванецкого забросили его родственники. После вызванного ажиотажа на место захоронения сатирика приехали рабочие. Они начали экстренно облагораживать территорию.

Напомним, Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года из-за рака предстательной железы. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. С момента погребения прошло уже полгода, однако на могиле Михаила Михайловича не появились ни крест, ни ограда. Вид последнего пристанища телеведущего удручает – небольшой холм, возвышающаяся над ним табличка с портретом юмориста, а также засохшие цветы.

Стало известно, что за захоронением знаменитости ухаживает один лишь дворник. Родные сатирика – супруга и шесть детей, по какой-то причине перестали появляться на кладбище.

Как передает "Пятый канал", сегодня, 1 июня, место захоронения Жванецкого посетили рабочие. Они насыпали на холм песок – до этого там лежали сухие ветви и увядшая трава. Также на кургане появились живые цветы. Облаченные в спецодежду мужчины пропололи землю вокруг могилы, тем самым удалив сорняки.

Неизвестно, по чьей именно инициативе были организованы работы на могиле артиста. Ходят слухи, что облагородить территорию попросили родные или друзья телеведущего.

Примечательно, что у Михаила Михайловича остались вдова Наталья Сурова и шестеро детей от разных отношений. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Наум
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Гость254093
а что жидам теперь кресты ставят?
Это крест Христа(тоже еврея). Молись идиот.
Наум
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Гость254093
а что жидам теперь кресты ставят?
А что в церквах до сих пор молятся псалмами еврейского царя Давида ?
Гость254093
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а что жидам теперь кресты ставят?
Гость244140
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Жвань рвань!
Гость253587
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Почему Михайлович? Он вообще-то был Маньевич, отца его звали Эммануил. Раньше (давно) на конценртах он рассказывал о своем начальнике. Тот всегда называл его Михайлович, когда обращался Михаил Маньевич, то это означало, что впереди разнос!
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