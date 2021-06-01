Проклова рассекретила личность своего растлителя

Проклова рассекретила личность своего растлителя
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса подтвердила догадки общественности

Елена Проклова рассказала о том, что именно подвигло ее на откровения, связанные с домогательствами известного актера. По словам актрисы, смелость в нее вселила коллега по шоу-бизнесу.

Проклова заявила – однажды она наткнулась на интервью актрисы, которая сейчас живет в США. Речь идет о Елене Антоненко.

"У нее была аналогичная ситуация с тем же человеком, о котором говорила я", – объяснила Елена Игоревна.

Здесь имеется один любопытный факт – несколько дней назад в интервью "Комсомольской Правде" Антоненко сообщила о приставаниях со стороны Олега Табакова. Якобы режиссер предложил ей обнажить бюст в обмен на успешное поступление во МХАТ.

Примечательно, что ранее кинозвезда наотрез отказывалась говорить, кто именно склонял ее к непристойным действиям. Таким образом, актриса подтвердила догадки многих россиян.

После того, как Елена Игоревна узнала историю Антоненко, она перестала винить себя в случившемся. Долгое время артистка думала, что она каким-то образом спровоцировала режиссера.

В итоге Проклова поняла, что все дело – в мужском пороке и уверенности этого человека в своей безнаказанности, передает "Телепрограмма".

После этого актриса решила рассказать о пережитом публично. Ее главной целью было освещение существующей и по сей день проблемы. Знаменитость отметила, что пришла пора искоренять ханжество.

Ранее появилась информация о том, что Яна Поплавская раскритиковала Проклову за откровения о домогательствах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость254221
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Гость Евгения
Больше похожа не на актрису, а на дешевенькую потаскушку за роли спала со всеми. Конечно если бы были живы те кого она поливает грязью, то мы бы узнали правду, а так просто клевета. Она говорила что и при съемках Снежной королевы ее якобы домогались, а выяснилось что вторым оператором была женщина и все это ложь больного воображения старушки.
Хорошо сказано!!!! Молодец.
Гость254086
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Гостсвидетельь
За сьемки растлили .Но и канфету <цензура> всетаки дали как уговаривались.
Проклова заткнись , уже, вспомнила ,что было 60ле назад, на тебя противно смотреть и фильмы с участием твоим. В дальнейшем ты сама не порядочно поступала. <цензура> не захочет , кабель не вскочит.
Гость254045
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некоректно ,человек умер не может себя оправдать
Гость253867
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Уже изрядно тошнит от этих душещипательных откровений этой "кроеной-перекроенной" Афродиты советского кинематографа....Все-то её хотели, все-то её домогались...Да мало ли кто кого хотел и желал в этой жизни , любая женщина может вспомнить из своего прошлого подобное...Но далеко не всякая будет это кому-то озвучивать ...А по мне так вся правда в утверждении,ч то если "<цензура> не захочет, кобель не вскочет..."....Вот и весь расклад.....Подлая, похотливая бабёнка, поливающая грязью тех, кто уже не может ей ответить....
Гость241022
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Про Антоненко пусть не врёт. Кому интересно,прочтите интервью этой актрисы в журнале "Караван историй". Журналисты всё переврали. А Проклова, видимо,его не читала.
Гость Евгения
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Больше похожа не на актрису, а на дешевенькую потаскушку за роли спала со всеми. Конечно если бы были живы те кого она поливает грязью, то мы бы узнали правду, а так просто клевета. Она говорила что и при съемках Снежной королевы ее якобы домогались, а выяснилось что вторым оператором была женщина и все это ложь больного воображения старушки.
Гостьправдоруб
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без доказательств это просто клевета
Гость247527
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Бедный Табаков аж вспотел наверное от этих откровений!
гость
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О. Табаков это не Вайнштейн (режиссер из Голливуда с ним была такая же huynya), у него нет столько бабла, курицы вы бестолковые. Чё толку от ваших сопливых откровений?
Гостсвидетельь
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За сьемки растлили .Но и канфету <цензура> всетаки дали как уговаривались.
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