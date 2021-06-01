Актриса подтвердила догадки общественности

Елена Проклова рассказала о том, что именно подвигло ее на откровения, связанные с домогательствами известного актера. По словам актрисы, смелость в нее вселила коллега по шоу-бизнесу.

Проклова заявила – однажды она наткнулась на интервью актрисы, которая сейчас живет в США. Речь идет о Елене Антоненко.

"У нее была аналогичная ситуация с тем же человеком, о котором говорила я", – объяснила Елена Игоревна.

Здесь имеется один любопытный факт – несколько дней назад в интервью "Комсомольской Правде" Антоненко сообщила о приставаниях со стороны Олега Табакова. Якобы режиссер предложил ей обнажить бюст в обмен на успешное поступление во МХАТ.

Примечательно, что ранее кинозвезда наотрез отказывалась говорить, кто именно склонял ее к непристойным действиям. Таким образом, актриса подтвердила догадки многих россиян.

После того, как Елена Игоревна узнала историю Антоненко, она перестала винить себя в случившемся. Долгое время артистка думала, что она каким-то образом спровоцировала режиссера.

В итоге Проклова поняла, что все дело – в мужском пороке и уверенности этого человека в своей безнаказанности, передает "Телепрограмма".

После этого актриса решила рассказать о пережитом публично. Ее главной целью было освещение существующей и по сей день проблемы. Знаменитость отметила, что пришла пора искоренять ханжество.

Ранее появилась информация о том, что Яна Поплавская раскритиковала Проклову за откровения о домогательствах.