Причина смерти некоторых знаменитостей неизвестна

В мае этого года список умерших актеров пополнился несколькими кинозвездами. Вспомним, сердца каких деятелей культуры перестали биться.

Владимир Качан

7 мая скончался Владимир Качан, известный по картинам "Бедная Настя" и "Петровка 38". Артиста не стало на 74-м году жизни. Причиной трагедии стал коронавирус.

Владимир Федоров

18 мая умер Владимир Федоров. Среди его ярких ролей – Черномор в фильме "Руслан и Людмила" и вор в картине "12 стульев". Владимиру Анатольевичу было 82 года. В кино артист начал сниматься в возрасте 32 лет. Отличительной особенностью Федорова был его небольшой рост – всего 130 сантиметров.

Татьяна Проценко

Татьяна Проценко покинула этот мир 19 мая. Актрисы не стало на 54-м году жизни. Смерть звезды наступила из-за онкологии. Особую популярность Проценко принесла роль маленькой Мальвины в советском телевизионном фильме "Приключения Буратино".

Галина Новожилова



19 мая также скончалась звезда Всесоюзного радио Галина Новожилова. Актриса театра и кино умерла в возрасте 98 лет. Галина Григорьевна вела такие популярные советские передачи, как "С добрым утром!" и "Пионерская зорька". Также она озвучила известные многими мультфильмы "Конек-Горбунок", "Гуси-лебеди", "Двенадцать месяцев", "Дюймовочка" и другие.

Нина Шацкая

23 мая стало известно о смерти Нины Шацкой – вдовы Леонида Филатова. Артистка скончалась на 82-м году жизни. За всю свою карьеру Нина Сергеевна сыграла в 17 картинах. Среди них – фильмы "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", "Чрезвычайное поручение", "Контрабанда" и других.

Ранее появилась информация о том, что родственники Шацкой не смогли исполнить ее последнюю волю.