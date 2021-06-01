Сразу пять известных советских актеров умерли в мае 2021 года

Сразу пять известных советских актеров умерли в мае 2021 года
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Причина смерти некоторых знаменитостей неизвестна

В мае этого года список умерших актеров пополнился несколькими кинозвездами. Вспомним, сердца каких деятелей культуры перестали биться.

Владимир Качан

7 мая скончался Владимир Качан, известный по картинам "Бедная Настя" и "Петровка 38". Артиста не стало на 74-м году жизни. Причиной трагедии стал коронавирус. 

Владимир Федоров 

18 мая умер Владимир Федоров. Среди его ярких ролей – Черномор в фильме "Руслан и Людмила" и вор в картине "12 стульев". Владимиру Анатольевичу было 82 года. В кино артист начал сниматься в возрасте 32 лет. Отличительной особенностью Федорова был его небольшой рост – всего 130 сантиметров. 

Татьяна Проценко 

Татьяна Проценко покинула этот мир 19 мая. Актрисы не стало на 54-м году жизни. Смерть звезды наступила из-за онкологии. Особую популярность Проценко принесла роль маленькой Мальвины в советском телевизионном фильме "Приключения Буратино". 

Галина Новожилова 

19 мая также скончалась звезда Всесоюзного радио Галина Новожилова. Актриса театра и кино умерла в возрасте 98 лет. Галина Григорьевна вела такие популярные советские передачи, как "С добрым утром!" и "Пионерская зорька". Также она озвучила известные многими мультфильмы "Конек-Горбунок", "Гуси-лебеди", "Двенадцать месяцев", "Дюймовочка" и другие. 

Нина Шацкая 

23 мая стало известно о смерти Нины Шацкой – вдовы Леонида Филатова. Артистка скончалась на 82-м году жизни. За всю свою карьеру Нина Сергеевна сыграла в 17 картинах. Среди них – фильмы "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", "Чрезвычайное поручение", "Контрабанда" и других. 

Ранее появилась информация о том, что родственники Шацкой не смогли исполнить ее последнюю волю. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость255526
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Гость254191
Всем ,кроме одной, далеко за 70 - не каждый столько проживёт.
и то та что моложе скончалась от онкологии так что тут нет ничего не обычного
Гость244140
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Разработка биологического оружия должна быть запрещена по аналогии с запретом на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал академик РАН Армаис Камалов
Гость251099
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ВОТ НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ И ЛЮДИ - А НЕ ЩАС ОДНИ ПРОСТИ ТУТКИ И <цензура> ДА РАСЫ В КИНО
Гость254352
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Царствие им небесное
Гость254191
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Всем ,кроме одной, далеко за 70 - не каждый столько проживёт.
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