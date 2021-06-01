Ответчик заявил, что полностью удовлетворен решением

Девятый арбитражный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о взыскании с экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского 400 тыс. рублей вместо 200 млн, на которых ранее настаивал истец. Об этом стало известно сегодня, 1 мая.

Так, накануне сообщалось, что суд отклонил жалобу творческого объединения, которое решило оспорить вердикт московского арбитража о взыскании с ответчика 400 тыс.

"Уральские пельмени" требуют выплаты компенсации за использование своего товарного знака, транслировавшегося в ходе показа на канале СТС несколькими годами ранее, когда в эфир выходили выпуски с их шоу. Юрист отметил, что ответчик передал представителям телеканала программы, однако сам не имел в распоряжении соответствующего разрешения со стороны правообладателя.

В итоге же "Уральские пельмени" воспользовались правом на фиксацию всех фактов нарушения правообладателя и возможностью возмещения компенсации размером от 10 тыс. до 5 млн рублей при порядке расчета исковых требований.

Суд же выразил согласие с доводами "Уральских пельменей", при этом сочтя 400 тысяч вполне приемлемой суммой в качестве компенсации за нарушение. Нетиевский же заявил, что вполне удовлетворен судебным решением.

Бизнесмен также сообщил, что его компания "Идея Фикс Медиа", выступающая ответчиком, не выносила никакого злого умысла.

"Наверное, суд учел также, что истец получил бренд от меня за 1 рубль", – сообщил Нетиевский в комментариях для РИА "Новости".

В прошлом году "Уральские пельмени" смогли отсудить у Нетиевского 2,1 миллиона рублей. Решение вынес Арбитражный суд Москвы.