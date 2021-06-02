Своими мыслями телезвезда поделилась в личном микроблоге

Несколько дней назад Натали Неведрова опубликовала пост в "Инстаграм", посвященный разводу. Телеведущая поделилась своими чувствами, вызванными этим неприятным событием.

Напомним, Неведрова была замужем за продюсером Евгением Машковым. Супруги состояли в браке 8 лет. Избраннику Натали подарила двоих детей – дочь Мари-Николь и сына Мартина.

В прошлом году пара пережила трагедию – звезда трэвел-шоу "Орел и решка" потеряла ребенка. Это стало непростым испытанием для обоих. В январе 2021 года Неведрова сообщила поклонникам, что собирается разводиться с мужем.

И вот в ее личном микроблоге вновь появилась публикация о разводе. Натали призналась, что испытывает негативные чувства. Ведущая изо всех сил пытается справиться со злостью и обидой.

Она намекнула на то, что причиной разрыва стало предательство со стороны избранника.

"Все это просто нужно переступить. И лишь четко осознать в голове, что человек, который способен на предательство, не стоит ничего", - написала знаменитость.

Неведрова добавила, что развод – это когда все хорошее и светлое, что было между супругами, "обесценивается и смывается в грязный клубный сортир".

Неизвестно, что именно натворил Машков. Подписчики поспешили подбодрить телезвезду. Они выразили надежду на то, что Натали достойно пройдет через все испытания и в конечном итоге будет счастливой.

Ранее Неведрова рассказала, что все годы брака они с Машковым жили мирно, избегая скандалов и истерик.