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Несколько дней назад Натали Неведрова опубликовала пост в "Инстаграм", посвященный разводу. Телеведущая поделилась своими чувствами, вызванными этим неприятным событием.
Напомним, Неведрова была замужем за продюсером Евгением Машковым. Супруги состояли в браке 8 лет. Избраннику Натали подарила двоих детей – дочь Мари-Николь и сына Мартина.
В прошлом году пара пережила трагедию – звезда трэвел-шоу "Орел и решка" потеряла ребенка. Это стало непростым испытанием для обоих. В январе 2021 года Неведрова сообщила поклонникам, что собирается разводиться с мужем.
И вот в ее личном микроблоге вновь появилась публикация о разводе. Натали призналась, что испытывает негативные чувства. Ведущая изо всех сил пытается справиться со злостью и обидой.
Она намекнула на то, что причиной разрыва стало предательство со стороны избранника.
"Все это просто нужно переступить. И лишь четко осознать в голове, что человек, который способен на предательство, не стоит ничего", - написала знаменитость.
Неведрова добавила, что развод – это когда все хорошее и светлое, что было между супругами, "обесценивается и смывается в грязный клубный сортир".
Неизвестно, что именно натворил Машков. Подписчики поспешили подбодрить телезвезду. Они выразили надежду на то, что Натали достойно пройдет через все испытания и в конечном итоге будет счастливой.
Ранее Неведрова рассказала, что все годы брака они с Машковым жили мирно, избегая скандалов и истерик.
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