Состояние тяжелейшее: друг Пугачевой впал в кому

Состояние тяжелейшее: друг Пугачевой впал в кому
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка делает все, чтобы ее приятель пришел в себя

Некоторое время назад сценограф Аллы Пугачевой Борис Краснов попал в больницу. На данный момент он находится в коме. Врачи не дают никаких оптимистичных прогнозов.

Краснов занимался оформлением шоу не только Примадонны, но и Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других. В 2011 году декоратор перенес инсульт. В результате болезни у Бориса Аркадьевича частично парализовало левую руку и ногу. Благодаря усилиям специалистов сценограф начал приходить в себя – он даже мог передвигаться с тростью, а не только в инвалидном кресле.

Недавно у Краснова случился повторный инсульт. К сожалению, в этот раз друг Аллы Борисовны не смог легко отделаться. Он впал в кому в одной из московских больниц.

"Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь", – заявил модельер Димитрий Демин.

Примечательно, что деньгами семье Бориса Аркадьевича помогают именитые приятели и клиенты. Пугачева тоже внимательно следит за развитием событий. Исполнительница хита "Миллион алых роз" периодически созванивается с врачами и узнает последние новости о состоянии декоратора.

Можно предположить, что два инсульта случились на фоне перенесенного Красновым коронавируса. В начале года сценограф сообщил – он заразился COVID-19. Лучение знаменитость проходила в столичной больнице.

Ранее стало известно о том, что победителей "Евровидения-21" заподозрили в плагиате у Пугачевой. Пользователи Сети сравнили две песни артистов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость253924
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Гость253924
Краснов попал в больницу. Все мы люди, с каждым может случиться. Но зачем же париться на этом? Пугачева боится , что ее забудут ?
Простите, пиариться. .
Гость253924
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Краснов попал в больницу. Все мы люди, с каждым может случиться. Но зачем же париться на этом? Пугачева боится , что ее забудут ?
Гостьлука
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249828---- просто опечатка первоклассник не не верти головой по сторонам на уроке
Гость255199
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третий инсульт может в москве это как то что то.в других городах после первого человеку может быть смерть.
Гость н
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Алла молодец ! Всем она помогает ! Пусть будет здорова ! И счастлива!
Гость н
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Пусть выздоравливает! Борис Краснов , eщё молодой мужчина
Гость254279
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Пока пока
Гость249828
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" Лучение знаменитость проходила в столичной больнице. " Прежде чем что-нибудь, писать может сначала выЛУЧить русский язык, а ?
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