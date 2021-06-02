Артистка делает все, чтобы ее приятель пришел в себя

Некоторое время назад сценограф Аллы Пугачевой Борис Краснов попал в больницу. На данный момент он находится в коме. Врачи не дают никаких оптимистичных прогнозов.

Краснов занимался оформлением шоу не только Примадонны, но и Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других. В 2011 году декоратор перенес инсульт. В результате болезни у Бориса Аркадьевича частично парализовало левую руку и ногу. Благодаря усилиям специалистов сценограф начал приходить в себя – он даже мог передвигаться с тростью, а не только в инвалидном кресле.

Недавно у Краснова случился повторный инсульт. К сожалению, в этот раз друг Аллы Борисовны не смог легко отделаться. Он впал в кому в одной из московских больниц.

"Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь", – заявил модельер Димитрий Демин.

Примечательно, что деньгами семье Бориса Аркадьевича помогают именитые приятели и клиенты. Пугачева тоже внимательно следит за развитием событий. Исполнительница хита "Миллион алых роз" периодически созванивается с врачами и узнает последние новости о состоянии декоратора.

Можно предположить, что два инсульта случились на фоне перенесенного Красновым коронавируса. В начале года сценограф сообщил – он заразился COVID-19. Лучение знаменитость проходила в столичной больнице.

Ранее стало известно о том, что победителей "Евровидения-21" заподозрили в плагиате у Пугачевой. Пользователи Сети сравнили две песни артистов.