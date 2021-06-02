Шоумен не сомневается в собственных силах

Известный юморист и телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал об одной из своих заветных грез. Оказалось, артист, ни много ни мало, хочет заполучить место первого лица на популярном развлекательном шоу "Клуб веселых и находчивых".



Знаменитость заверяет публику, что является подходящим претендентом на смену уже практически слившегося с КВН Александра Маслякова – заслуженный деятель искусств несколько десятилетий ведет передачу.

Про этом начавший свою звездную карьеру именно с этой телепрограммы Хрусталев с уважением относится к бессменному ведущему. Артист подчеркнул, что готов возглавить КВН исключительно после того, как Александр Васильевич отойдет от дел.

Своими мечтами Хрусталев поделился на очередном выпуске также весьма популярной телепередачи "Вечерний Ургант". Выслушав откровения соведущего, Иван Ургант задал ему закономерный вопрос. Мол, грезы грезами, а что делать с наследником Маслякова Александром?

Дмитрий долго раздумывать не стал и объявил, что тому придется подвинуться. По мнению Хрусталева, передача "престола" КВН по наследству – это не дело.

"Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН", – с юмором ответил шоумен.

Напомним, в конце прошлого года внимание общественности было привлечено к состоянию здоровья Хрусталева. Юмориста госпитализировали из-за сильного переутомления.