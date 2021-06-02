Ягудин обзавелся местом на кладбище

Жена подготовила Ягудину место на кладбище
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигурист будет покоиться рядом с матерью своей супруги

Алексей Ягудин, которому совсем недавно исполнился 41 год, уже задумался о своих похоронах. Точнее, это сделала его супруга Татьяна Тотьмянина. 

Как оказалось, для звездной пары уже подготовлено место на кладбище. Спортсменка решила, что они с супругом будут похоронены рядом с ее матерью. Самому Ягудину, кстати, безразлично, что с ним будет после смерти, поэтому он хочет, чтобы его тело было кремировано. 

"Мне тогда вообще много места не надо будет. Просто сожгли и все",

объяснил олимпийский чемпион в специальном проекте "50 вопросов. Спорт" на видеоплатформе PREMIER. 

Затронул спортсмен и весьма щепетильную тему. Он рассказал, что в том случае, если он покинет этот мир раньше своей жены, то за нее переживать не будет. Мол, Тотьмянина сильная, поэтому сможет справиться со всем самостоятельно. 

Также, продолжил фигурист, он не против, если после его смерти Татьяна начнет новые отношения, хотя и сомневается, что спортсменка будет это делать. 

"Главное – чтобы она счастлива была", 

– подытожил Ягудин. 

Ранее между олимпийским чемпионом и Евгением Плющенко произошел очередной конфликт. Звезды фигурного катания часто нелестно высказываются в адрес друг друга, но, похоже, терпение мужа Яны Рудковской лопнуло. В итоге Плющенко не выдержал и заблокировал своего заклятого "товарища". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
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Если ты умираешь это проблема того помещения где ты умираешь и умрешь :-))
Гость254299
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она сильная тоько характером,.но не здоровьем.так что не факт.
Гость254299
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копец он каблук.
жена решила.!
может он со своей мамой хочет быть похороненным.
а не с тещей.
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