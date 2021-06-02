Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: pixabay.com
Именитому музыканту было 74 года

Не стало известного российского клавесиниста, органиста, музыковеда, искусствоведа и актера Александра Майкапара. Заслуженному артисту России было 74 года. 

В некрологе, который был опубликован на сайте Classical Music News, причины смерти не уточняются. О времени и месте прощания информации тоже нет. 

Майкапар появился на свет в декабре 1946 года. Образование он получил в Российской Академии музыки и в Московской консерватории. Активно выступать Александр Евгеньевич начал в 1970 год. 

Артист давал концерты не только в России, но и за границей. Например, в Польше, Австрии, Германии. Неоднократно принимал участие во многих европейских музыкальных фестивалях. 

В репертуаре именитого клавесиниста были работы Баха и Куперена, все клавирные сонаты Гайдна.

В качестве актера Александр Евгеньевич попробовал себя в сериале "Золотая клетка", 

Также в переводе Майкапара на русский язык были изданы книги Ванды Ландовской, Эрвина Бодки, Уолтера Эмери, а в 2017 году был издан роман "42 048 000", в 2020 - книга "Моя жизнь (и смерть) в искусстве. Дневник эпохи коронавируса".

Юлия МИХАЙЛОВА

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