Информацию о смерти подтвердила мама артиста

Не стало актера и каскадера Андрея Погребинского. Он скончался в Санкт-Петербурге, артисту было 45 лет.

Причины смерти пока неизвестны, но информацию о трагедии в беседе с "Пятым каналом" подтвердила мама Погребинского. О месте и времени прощания не сообщается.

Фильмография актера насчитывает 52 проекта. Так, в детективе "Ментозавры" он сыграл одну из главных ролей – капитана полиции Владимира Доценко. Из-за своей характерной внешности Погребинский часто примерял на себя роль мощных охранников, работников правоохранительных органов или спортсменов.

Например, в фильме "Найти мужа Дарье Климовой" он сыграл боксера. Также Погребинский запомнился зрителям по сериалам "Ментовские войны", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей". Иногда Погребинский работал на съемочных площадках в качестве каскадера. Так, в качестве дублера он появился в фильмах "Лучшие враги", "Дружина", "Охотники за головами".

Изначально актер закончил факультет психологии СПбГУ. Однако позже решил окончить актерские курсы и посвятить себя кино.