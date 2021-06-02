Умер актер сериалов "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей"

Умер актер сериалов "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей"
Кадр из сериала "Ментовские войны-10" (2016)
Информацию о смерти подтвердила мама артиста

Не стало актера и каскадера Андрея Погребинского. Он скончался в Санкт-Петербурге, артисту было 45 лет. 

Причины смерти пока неизвестны, но информацию о трагедии в беседе с "Пятым каналом" подтвердила мама Погребинского. О месте и времени прощания не сообщается. 

Фильмография актера насчитывает 52 проекта. Так, в детективе "Ментозавры" он сыграл одну из главных ролей – капитана полиции Владимира Доценко. Из-за своей характерной внешности Погребинский часто примерял на себя роль мощных охранников, работников правоохранительных органов или спортсменов. 

Например, в фильме "Найти мужа Дарье Климовой" он сыграл боксера. Также Погребинский запомнился зрителям по сериалам "Ментовские войны", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей". Иногда Погребинский работал на съемочных площадках в качестве каскадера. Так, в качестве дублера он появился в фильмах "Лучшие враги", "Дружина", "Охотники за головами". 

Изначально актер закончил факультет психологии СПбГУ. Однако позже решил окончить актерские курсы и посвятить себя кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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